任天堂《塞尔达传说：时之笛》重制版媒体评测解禁：M 站均分 96 分成今年评分最高游戏

IT之家 11 月 4 日消息，任天堂备受期待的《塞尔达传说：时之笛》重制版将于明天正式发售，媒体评测已于今天解禁。结果相当出色，甚至可以说好得令人惊喜。截至本文撰写时，该作在 Metacritic 上的媒体均分高达 96 分，基于 80 家媒体的评分，没有一家给出低于 8 分的成绩。

考虑到原作本就是《塞尔达传说：时之笛》，这样的成绩或许并不令人意外。但值得庆幸的是，任天堂没有毁掉这部经典作品，反而有可能让它变得更加出色。事实上，该作目前已成为 2026 年评分最高的游戏，至少在接下来的几周内是如此。

评测禁令于今天提前解除，大量媒体评测随之集中发布。各家媒体纷纷使用最高级的赞美之词，评价这款 2026 年推出的重制版，以及其所还原的 1998 年原作。

IT之家注意到，这款重制版针对不同时代玩家的需求进行了适当调整，在保留任天堂 64 经典版本核心体验的同时，加入了一系列提升游玩体验的改进，包括奔跑功能、体感瞄准，以及将原本自动触发的跳跃改为由玩家按键控制。此外，游戏还增加了一些内容，例如玩家现在可以探索海拉鲁城堡城镇。不过，从目前的评测来看，这些改动并没有以牺牲原作内容为代价。

《Eurogamer》的克里斯蒂安 · 唐纳森（Christian Donaldson）将原作和重制版都称为“杰作”。他表示：“这基本上就是玩家在 1998 年玩到的那款游戏。”甚至连当年任天堂 64 游戏杂志上的迷宫攻略，如今依然能够帮助玩家通关。

《卫报》的凯莎 · 麦克唐纳（Keza MacDonald）也表达了类似观点，称这款重制版“实现了一个梦想”，它将原作更新到了“足以与任何现代杰作并肩而立”的水平。

《Game Informer》的凯尔 · 希利亚德（Kyle Hilliard）同样认为，这款游戏“完美重现了 1998 年的游戏体验，同时几乎在每个方面都进行了改进”。

评测中另一个频繁出现、或许最令人意外的词是“美丽”。游戏早期画面曝光时，曾引发不少玩家担忧。部分玩家认为，这款有着近 30 年历史的作品被重新制作成了类似虚幻引擎粉丝作品的风格，甚至调侃任天堂是不是聘用了某位开发者来负责这种改编。

但从正式评测来看，媒体对画面表现的评价相当积极。《GameSpot》称其“美轮美奂”，《Nintendo Life》认为画面“令人叹为观止”，《IGN》则直接称赞其“美丽”。

截至目前，媒体评测中唯一比较突出的批评来自《RPG Site》：该媒体对游戏仅提供一个存档位感到非常不满，并认为这一设计相当愚蠢。

以下是部分媒体对《塞尔达传说：时之笛》重制版的评价：

《卫报》

“尽管画面焕然一新，《时之笛》依然保留着那份含蓄的忧伤。这个故事有着一种难以回避的悲剧色彩：一名男孩英雄的童年被邪恶国王夺走。这是一则黑暗的童话，故事始于一场噩梦和森林之神的死亡，有时令人恐惧。它也像所有经得起时间考验的儿童故事一样，从不居高临下地对待读者。

游戏始终围绕着时间流逝所带来的悲伤，以及这一过程不可避免的宿命感展开。而如今，这个故事与重制版本身所处的现实环境之间，已经产生了令人无法忽视的联系。

第一次走进时之神殿、从石台中拔出大师之剑时，我还是个孩子。如今以成年人的身份重新回到那里，那种感受让我浑身战栗，难以用语言形容。这也让我开始认真思考，我们究竟该如何将自己珍视的故事传递给下一代。”

《GameSpot》

“《时之笛》依然是一款令人惊叹的游戏设计杰作，也是一场扣人心弦的冒险。这款重制版修正了原作的一些不足，同时保留了另一些设计，让原作最特别的魅力得以充分展现。

时隔多年，人们很容易忘记这款游戏的核心结构和设计理念曾经有多么出色，但它们如今依然经得起考验。任天堂以近乎敬畏的态度尊重原作素材，完成了这次重制，也证明了真正的杰作能够经受住时间的考验。”

《Eurogamer》

“这款游戏当年就一直这么出色吗？那些迷宫是否一直如此复杂、如此具有挑战性，同时又充满趣味，设计得如此连贯？那些 Boss 战是否一直都依靠有趣的创意、戏剧性和幽默感来吸引玩家，而不是单纯依靠难度？

这个世界是否一直拥有如此丰富的配角，让人至今难以忘怀？比如风车房里的手风琴演奏者，以及那个有着自己专属路线、非常希望你去体验一番的掘墓人？

到了现在，我已经很难回答这些问题了。这就是我记忆中的《时之笛》，它依然拥有永恒的魅力和精巧的设计，但同时又焕发出一种鲜活、清晰的感觉，仿佛它直到上周三才刚刚诞生。

如果你是第一次接触《塞尔达传说》，并且从这款游戏开始体验，你一定会爱上它。此时此刻，某个地方一定有人正在第一次体验这款特别的游戏，激动得恨不得立刻打电话给朋友，把自己的所有感受都告诉对方。”

《Game Informer》

“影响最大、最显著的改动，是全新的自由视角控制和主动跳跃功能。玩家可以自由转动镜头，近距离欣赏升级后的游戏环境，尤其是那些过去采用预渲染画面的场景，这种体验确实令人激动。

在探索那些自以为早已熟悉的地点时，我经常产生一种难以言喻、只有电子游戏才能带来的独特感受：直到真正置身其中，我才意识到自己过去从未以这种方式见过或观察过这些地方。我在整个海拉鲁大陆不断追寻并捕捉这种感觉。

跳跃功能看似只是一个小改动，却让我在探索过程中拥有了更多主动权。当然，它也让部分遭遇战变得简单了一些（原来能够跳过刀刃陷阱，确实会大幅削弱它们的威胁），但我对此完全可以接受。”

《Polygon》

“真正令人惊叹的是，任天堂在没有将各个场景扩大到面目全非的情况下，依然保留了整个世界的宏伟感。按照现代游戏的标准，海拉鲁的规模其实相当紧凑，只由少数几个经过精心设计的区域组成，但在这款重制版中，它依然给人一种辽阔的感觉。

海拉鲁平原的开阔景色依旧令人屏息，而更加细致的草地进一步强化了这种感受，没有为了填充空间而加入毫无必要的活动。海利亚湖不过是一片圆形水域，但水面上闪烁的光影让这里仿佛成为一处清凉、宁静的避世之所。

即便是卡卡利科村的墓地，也因一些细微调整而受益。过去那些低多边形风格的墓碑，如今加入了更多精细装饰，让玩家忍不住想要将它们拉开，揭开埋藏在地下的秘密。

真正失去部分昔日独特氛围的区域，只有海拉鲁城堡城镇。随着游戏改用流畅的 3D 镜头控制，过去那些诡异的固定视角不复存在，而它们曾经是表现这座村庄最终走向衰败的重要手段。”

《IGN》

“海拉鲁大陆遍布各种秘密，其中有些秘密存在的唯一意义，就是成为秘密。某些陶笛曲目能够触发互动，而这些互动除了增添乐趣之外，没有任何实际用途。林克可以佩戴不同面具，改变其他人对他的反应，有时甚至能揭露令人震惊的黑暗秘密。

玩家可以潜入地下洞穴寻找隐藏宝藏，但有时里面竟然只藏着一头奶牛！你还会听到一些传闻，介绍能够以其他方式消灭敌人，而一旦发现这些方法，你可能会感叹自己此前怎么从来没想到过。

游戏中还有一些对话，只有在非常特定的时间点才能听到。当你恰好遇上它们时，会觉得格外特别。

《时之笛》并不在意玩家是否错过了其中的一些秘密，而这反而让偶然发现它们时的惊喜更加深刻。我确信，游戏中仍然隐藏着一些至今无人发现的秘密。”

《VGC》

“《时之笛》重制版或许最大的成功之处，在于它为一场本就充满电影化表现力的冒险，带来了全新的深度和视觉震撼。

很少有游戏能够像《时之笛》一样，如此有效地利用时间流逝来传递情感。玩家以成年林克的身份重返隆隆牧场或海拉鲁城堡等熟悉地点，发现自己离开期间这里发生的变化，这种叙事手法依然极具感染力。而重制版的电影化表现方式，更进一步强化了这些时刻带来的情感冲击。”

《GamesRadar》

“对我来说，迷宫和谜题只是锦上添花，真正的核心是游戏的故事和文本。我此前已经提到过配音和画面表现，但这些元素结合在一起，为这个故事赋予了更深沉的情感分量，让我意识到它远比自己过去想象的更加动人。

游戏中的一切情绪都被进一步放大了。从真正令人感到危险的场景，到庆祝时刻中那些令人难以释怀的失落瞬间…… 我忍不住泪流满面。

这款《时之笛》重制版带给我的感动，甚至超过了原作，但我无法准确说出原因…… 或许正是重制版的一切共同发挥了作用，无论是它保留的经典元素，还是新增的内容。”