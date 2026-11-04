蔚来李斌：智能驾驶最大意义应是解放精力，不该让出租车 / 网约车司机丢工作

IT之家 11 月 4 日消息，在今天的 2026 年世界互联网大会乌镇峰会互联网企业家论坛，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌分享了自己对行业的看法。

据李斌回忆，十年前，行业里刚刚开始讨论智能驾驶的意义，有的展望说智能驾驶的意义就是无人驾驶出租车。但他认为，智能驾驶最大的意义应该是解放司机精力，减少交通事故。他还分享了一组数据：

全球十几亿辆车，每天全球司机驾车总时长超过 15 亿小时。如果没有智能驾驶技术，开车是一件很耗精力的事情，如果困了累了，安全风险很高。全球每年道路交通死亡的人数是超过 116 万，这是非常大的生命损失。 今年上半年根据四家主要保险公司的数字，蔚来用户的事故安全损失降低了 38.4%，人车共驾的平均安全里程已经达到人驾的 8 倍。智能驾驶技术不断进步的意义，就在于尽可能多地持续降低相关的生产力和生命损失。

李斌直言：“智能驾驶最大的意义不应当是让出租车司机、网约车司机丢掉工作。”

据IT之家此前报道，在今年 10 月的 2026 世界智能网联汽车大会的对话环节中，李斌提出，自动驾驶进入“下半场”后，衡量其价值的标准需要回到两个可以被验证的指标上。

他将“用户愿意付钱”直接定义为下半场的核心指标之一，意味着自动驾驶的竞争正在从功能展示转向可持续的商业验证。李斌直言，如果用户不愿意付钱，自动驾驶讲得再好，也没有真正创造用户价值。

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