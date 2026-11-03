科技股暴跌拖累 Anthropic“史上最大 IPO”估值，预期已从 2 万亿美元降至 1.5 万亿区间

IT之家 11 月 3 日消息，据《华尔街日报》今日报道，上周科技股的暴跌，正在改变计划参与 Anthropic IPO 的机构投资者对这家 AI 公司的估值判断。

过去几天里，这些投资者已向 Anthropic 及其顾问团队表示，本月晚些时候 IPO 时的估值应在 1.5 万亿美元至 1.6 万亿美元（现汇率约合 9.99 万亿元至 10.66 万亿元人民币）之间，远低于此前数月市场讨论的接近 2 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.32 万亿元人民币）的水平。

众所周知，上周科技股迎来一轮暴跌，纳斯达克指数从高点回落约 10%，逼近技术性回调区间；英特尔单日暴跌 29%，创四十余年来最大跌幅；谷歌 Alphabet 在公布财报后市值蒸发约 5,000 亿美元（现汇率约合 3.33 万亿元人民币）。

投资者的顾虑也超出了大盘波动的范畴。知情人士称，市场对 AI 敞口过大的担忧正在升温，数据中心面临的政治阻力构成额外风险，而亚马逊、Meta 等超大规模云服务商何时能将 AI 投入转化为可见利润，仍缺乏明确时间表。这些疑虑叠加在一起，使 Anthropic 的定价成为观察市场对 AI 资产真实胃口的标志性事件。

Anthropic 尚未最终确定估值目标和售股规模。部分投资者预期，CFO 克里希纳 · 拉奥将采取保守定价策略，优先确保 IPO 买家在上市首日获得可观涨幅。有投资者认为，即便以约 1.5 万亿美元定价，股价在首个交易日结束时仍可能将市值推高至 2 万亿美元附近。作为参照，SpaceX 在 6 月 12 日上市首日收涨 19.22%，市值突破 2.11 万亿美元。

结合此前爆料，Anthropic 计划最早于下周启动投资者路演，目标是在感恩节前一周挂牌交易。公司将在路演启动时披露拟出售股份数量和目标价格区间，届时估值目标才会正式确定。

招股文件显示，截至 9 月 30 日的季度营收为 170 亿美元，较上一季度的约 116 亿美元继续攀升，但部分被约 6 亿美元的价格下调所抵消。在科技股进入“拿出业绩”的阶段后，Anthropic 的定价将直接检验 AI 叙事在公开市场上的承受力。

相关阅读：