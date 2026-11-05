蓝牙 SIG 采纳“高数据吞吐量”标准：低功耗传输峰值速度提升 275% 至 7.5 Mbps，铺路无损无线音频

IT之家 11 月 5 日消息，蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）昨日（11 月 4 日）发布公告，宣布采纳“高数据吞吐量”（Bluetooth High Data Throughput，HDT）技术，并将其作为蓝牙核心规范 7.0 中的可选功能。

HDT 技术可以视为增强版蓝牙低功耗（Bluetooth LE），通过引入新的物理层（PHY），把最高比特率从 2 Mbps 提升到 7.5 Mbps，提速 275%，让设备能在同一蓝牙链路上更高效地承载更多数据。

IT之家援引博文介绍，7.5 Mbps 是物理层峰值比特率，不等于用户实际可用吞吐量；实际速率会受距离、干扰、设备射频能力、协议开销和连接配置影响。

除了更高速度外，HDT 还具备更大容量（提升频谱效率）、更高能效（更快完成传输意味着射频模块可更早进入低功耗状态）以及更强可靠性（增强通信稳健性，在更复杂或干扰更多的环境中维持更稳定的连接表现）优势。

在应用场景方面，官方给出的首个旗舰场景是高端无线音频：HDT 提供支持高分辨率和无损音频所需的容量与效率，也为环绕声、空间音频等体验创造条件。此外重点场景包括：

XR、空间计算和沉浸式设备的低延迟数据交互。

AI 边缘设备之间更大量的模型、传感器和上下文数据交换。

商业与工业自动化、监测和运营系统。

可穿戴、健康设备、智能家居和外设的快速同步、文件传输与 OTA 固件升级。

对普通用户而言，HDT 最直接的影响将出现在无线音频、设备配对、文件同步和固件升级等场景。更高的带宽有望支持无损音乐、高解析度音频、空间音频和多声道环绕声，同时缩短耳机、手表等设备的系统更新等待时间。

蓝牙技术联盟预计，首批支持 HDT 的设备将在 2027 年年初前后出现，随后逐步扩展到耳机、智能穿戴、手机、电脑及 XR 等更多终端。需要注意的是，HDT 属于可选功能，现有蓝牙设备通常无法仅通过软件升级获得该能力。