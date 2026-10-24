小鹏副总裁澄清 00 后美女产品经理发布会“老登”用词：是对内部核心负责人调侃，不指向外部用户

IT之家 10 月 24 日消息，因为在小鹏 MONA L05 首秀发布会上多次使用“老登”这一称呼，还呼吁大家拒绝“登味审美”，小鹏汽车 00 后产品经理恩塔 Etta 在 10 月 22 日发布了道歉视频。

IT之家注意到，小鹏集团副总裁 @托马斯电火车 今日发布长文，还原了事件全过程。他明确表示，自始至终，“老登”这个称呼，是产品团队对内部几个核心负责人的调侃，完全没有指向任何外部用户。老登并不让人反感，有些人的登味儿才让人厌恶，少一些对 00 后的口诛笔伐。

小鹏集团副总裁 @托马斯电火车 称，比起事件本身，更让人感慨的是致歉视频发出后，部分自媒体如获至宝，上纲上线，从对一个 00 后姑娘的口诛笔伐，上升到对整个年轻群体的否定，再扣上产品“营销炒作”的帽子，非常老练世故娴熟。

他还发布了“悬赏”，称如果有人能证明小鹏去让媒体炒作这些事情，自己愿意奖励 100 万元。他还直言，一场鲜活真实的年轻表达，非要套进刻板的框架里苛责，非要用最大的恶意揣测，这恰恰就是让人厌恶的登味儿。

根据规划，下周四，MONA L05 正式上市。小鹏集团副总裁 @托马斯电火车 透露，恩塔依然会站在发布会上和产品经理欧阳娜娜，以及“老登代表”何小鹏一起联袂讲解。

IT之家另附恩塔在 MONA 首秀上的演讲、何小鹏在巴黎的直播连线切片视频如下：

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