索尼 2026 年度 PlayStation 合作伙伴颁奖活动将于 12 月 3 日举办，新增独立创作者等三个奖项

IT之家 11 月 3 日消息，索尼 SIE 宣布，PlayStation Partner Awards 2026 Japan Asia（PlayStation 合作伙伴奖）将于 12 月 3 日举行。活动将根据 2025 年 10 月至 2026 年 9 月的游戏销售表现，对 PlayStation 平台游戏进行表彰，共设 7 个奖项，获奖名单预计于 12 月 3 日公布。

IT之家获悉，今年活动新增 3 个奖项，分别为表彰持续更新、通过活动保持玩家活跃度的“持续游戏奖”，面向日本 / 亚洲地区独立游戏的“独立创作者奖”，以及充分发挥 PS5 Pro 性能的“PS5 PRO 优化奖”。

目前，玩家选择奖和独立创作者奖已经开启投票，前者将从日本及亚洲地区玩家总游戏时长排名前 30 的作品中选出 5 款，后者则从 9 款独立游戏中选出 2 款，参与投票的玩家将获得特殊头像奖励。IT之家附投票地址（点此访问）。

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