终未等到《GTA 6》发售：25 岁重症游戏粉丝 Jerry 离世，社区玩家承诺用游戏 ID 纪念他

IT之家 11 月 4 日消息，据 4Gamers 报道《侠盗猎车手》系列粉丝 Jerry（网名 Void Only）于 2026 年 10 月 29 日因病去世，年仅 25 岁。他生前最大的愿望之一，就是能够玩到定于 11 月 19 日发售的《侠盗猎车手 6》（GTA 6），但最终未能等到游戏正式推出。

Jerry 多年来一直饱受间质性肺病困扰。今年 8 月，他在 TikTok 上分享自己的病情时表示，想要彻底治愈疾病就必须接受肺移植手术。他当时还透露，自己最大的愿望就是能够亲自玩到期待已久的《GTA 6》。他的故事随后引起游戏社区关注，不少玩家纷纷为他加油、捐款，希望他能够坚持到游戏发售。

Jerry 从 17 岁起便一直与间质性肺病抗争。随着病情不断恶化，他的肺部与胸壁粘连情况日益严重，也进一步增加了手术风险。为了筹集医疗护理和术后康复费用，他的母亲 Paris Fort 发起了名为“Help My Son Reach His Lung Transplant”的 GoFundMe 众筹活动，最初设定的筹款目标为 1.5 万美元（IT之家注：现汇率约合 10 万元人民币）。没想到短短几天内，捐款金额便突破 5 万美元（现汇率约合 33.4 万元人民币），最终累计收到约 5000 笔捐款，总额超过 10.1 万美元（现汇率约合 67.5 万元人民币）。

Jerry 于今年 9 月终于接受了肺移植手术，然而术后却接连出现感染及其他健康并发症，身体状况持续恶化。家属在 11 月 2 日发布的一段 TikTok 视频中透露，Jerry 在去世前几周感染情况十分严重，肺部持续出血，甚至逐渐被血液淹没。

医生评估病情后，曾向家属提出接受临终安乐关怀的选择，但 Jerry 本人起初并未放弃治疗，仍希望继续与病魔抗争，并依靠体外膜肺氧合（ECMO）等生命支持设备维持生命。

然而，到了 10 月 28 日，Jerry 告诉家人，自己已经做好停止治疗的准备。第二天，家属接到医院发出的病危通知，得知他夜间再次发生感染，血液检查结果进一步恶化，身体多个器官也开始衰竭。家人赶到病床旁时，发现 Jerry 已经无法像前一天那样对外界作出回应，最终于 10 月 29 日离世。

家属公布死讯时，特别感谢了此前为 Jerry 提供捐款和支持的网友，表示来自各界的帮助让他生命最后几个月过得十分美好。家属写道：“他真的非常开心，觉得自己的梦想正在逐渐实现。他也希望像大家帮助他一样，今后能够回过头来帮助其他人。”

Jerry 生前还希望让更多人听到自己创作的音乐。他原本计划在《GTA 6》发售后与游戏社区的玩家一起游玩，并开启直播与大家分享体验。然而，他最终没能等到游戏上市，在游戏发售约三周前离开了人世。目前，Jerry 的家属正计划为他举办追思活动，并通过放飞气球的方式纪念他。

消息传出后，近 3000 名玩家在相关悼念内容下留言。有网友分享了自己与 Jerry 的聊天记录，并写道：“很高兴曾经和你聊过天，愿你安息。”还有玩家表示，自己一直希望 Jerry 能够坚持到《GTA 6》发售，如今决定在游戏推出后将“Void”加入自己的游戏 ID，以纪念这位未能亲自体验游戏的粉丝。也有网友呼吁 Rockstar Games 在《GTA 6》中加入相关彩蛋，以此向 Jerry 致敬。