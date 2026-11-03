用 PlayStation App 私信分享《GTA 6》泄露内容，玩家称账号被索尼封禁

IT之家 11 月 3 日消息，据外媒 NotebookCheck 今天（3 日）上午报道，Reddit 用户 Silver-Succotash-612 爆料称，一名熟人因分享《GTA 6》泄露视频，而遭到 PlayStation 账号封禁。

据 Silver-Succotash-612 描述，他的朋友曾尝试通过 PlayStation App 给另一人发送《GTA 6》泄露的游戏视频。没想到，随后自己的 PSN 账号被封。该玩家联系客服后得知，申诉需要 3 个月，短期内几乎没有希望恢复账号。

IT之家提醒：这件事目前只有网友单方面的说法，真实性仍需谨慎看待。

然而，PlayStation 此前确实封禁过发布违规内容的玩家。例如，有人曾在私人群聊中发送《流放者柯南》的游戏截图，因为画面中出现裸体角色，账号遭到 30 天封禁。

报道认为，此次爆料引发关注，主要是因为封号速度之快、处罚之重。正常情况下，索尼工作人员通常只有接到玩家举报，才会调查涉嫌违规的内容。但按照 Silver-Succotash-612 的描述，当时只有两名好友在 PlayStation App 上私下讨论《GTA 6》的泄露视频。

账号遭到立即封禁，或与自动化监测有关。索尼去年推出了 Nudge 功能，可以识别聊天中的不当内容并提醒用户。不过，即便有自动审核机制，客服人员原则上仍不应在无人举报的情况下查看私人聊天记录或封禁账号。

还有一种解释是，PlayStation 可能为《GTA 6》的发售采取了特别措施。R 星与索尼签有一份金额可观的营销协议，《GTA 6》也有望为 PS5 吸引大量新用户。如果游戏信息提前泄露，破坏原定的宣传安排，两家公司都可能蒙受损失。

报道称，多数关注此事的人认为，Silver-Succotash-612 的朋友原本就不该通过 PlayStation App 分享视频。Cyberleek 的泄露视频也在其他不太容易收到版权删除通知的平台上流传。不过，仍有读者担心索尼侵犯用户隐私，并质疑仅凭上述行为就无限期封禁账号是否合理。