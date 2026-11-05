由 SK 海力士提供：苹果 HomePod mini 2 智能音箱确认配 2GB 内存

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（11 月 4 日）发布博文，已确认苹果新款 HomePod mini 2 配备 2GB 内存，内存由 SK 海力士供应。

HomePod mini 2 搭载的 S10 芯片，同样用于 Apple Watch Series 10，而该芯片本身即配备 2GB 内存。相比初代 HomePod mini 的 1GB 内存，新款的内存容量实现翻倍。

IT之家此前报道，用户可以仅使用 HomePod mini 2 单只扬声器，也可组建立体声组合或配置多房间音频，还可用作 Mac 的默认扬声器。

官方表示，HomePod mini 2 可用于操控联网家居，用户只需下达语音指令，便可进行一系列智能家居操作，包括为家门上锁、在外出时关闭车库、在就寝前拉下百叶窗或关闭灯光。

用户还可以使用家庭 App 自动化操作智能家居配件，并通过创建场景同时控制多个配件。此外，HomePod mini 2 还可用作家居中枢。

苹果 HomePod mini 2 采用全频驱动单元和双无源辐射器，可呈现浑厚低音和清澈高音，支持立体声组合，支持声音识别、温湿度传感，无线连接升级到 Wi-Fi 6E，附带 20W 适配器。

苹果 HomePod mini 2 智能音箱已于 10 月 30 日正式发售，提供粉色、绿色、蓝色、白色和午夜色五种外观选项，售价 1,099 元。

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