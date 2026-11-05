彭博社称苹果收紧员工 AI 使用预算：部分工程师日额度下降 33%，恐进一步下探至 100 美元

IT之家 11 月 5 日消息，彭博社今天（11 月 5 日）发布博文，报道称苹果公司为了遏制快速上升的 AI 使用成本，正在削减员工使用人工智能工具的内部预算。

报道称苹果公司希望在研发、工程和日常运营流程中，更深入地整合 AI 从而提高运转效率，但伴随着 AI 使用成本不断上涨，苹果公司开始对员工调用 AI 模型的词元（Token）消耗设置更严格上限。

知情人士称，苹果上个月（2026 年 10 月）已下调部分工程师的每日 AI 支出上限，从 300 美元（IT之家注：现汇率约合 2,005 元人民币）降至 200 美元（现汇率约合 1,337 元人民币），下降 33%；并计划进一步下调部分工程团队，最低可能降至每日 100 美元（现汇率约合 668.4 元人民币）。

部分非工程团队的额度原本即为 100 美元（现汇率约合 668.4 元人民币），苹果甚至考虑将其压低至 25 美元（现汇率约合 167.1 元人民币）；确有更高需求的员工可向高级管理层申请豁免。

这些预算覆盖的是 AI 模型处理请求时消耗的词元量，即文本、代码等数据量单位。AI 服务商通常按词元用量计费，越先进的模型成本越高；编写、调试软件代码等复杂任务尤其容易大量消耗额度。

报道称，公司正推动用 AI 改造工程流程和内部运营，员工可使用 Anthropic 的 Claude、OpenAI 的 ChatGPT 和谷歌的 Gemini 等服务；部分团队则被要求改用更便宜的模型，或转向可在设备本地运行的 AI 方案。

这一调整也折射出科技行业的共同转变：企业从鼓励员工大规模试验 AI，转向精细核算投入产出。微软同样收紧了内部 AI 支出，特斯拉对员工 AI 支出设每周 200 美元（现汇率约合 1,337 元人民币）上限，Uber 将单个 AI 编程工具的月度用量限制在 1,500 美元（现汇率约合 10,026 元人民币），Meta 则引入代币预算并鼓励员工使用自研工具。