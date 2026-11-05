私钥竟是数字 4：印度 eMudhra 证书翻车，苹果 macOS 27.3 开发者测试版强制拉黑

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（11 月 4 日）发布博文，报道称在 macOS 27.3 首个 Beta 开发者预览版中，苹果公司已全面封禁印度 eMudhra 问题数字证书，进一步填补 Mac 端安全缺口。

IT之家此前报道，本次 eMudhra 证书安全事件于上月（2026 年 10 月）被曝光披露，安全研究人员发现证书颁发机构 eMudhra 于 2025 年 4 月生成的部分证书使用了异常短、极易被破解的私钥，其中最离谱的私钥竟然只是数字“4”。这类密钥长度远低于行业常规，意味着攻击者理论上可较容易伪造受信任的加密连接或签名内容。

在曝光后，谷歌与 Mozilla 于 10 月 17 日率先在自家生态中封禁相关证书；苹果则在 10 月 19 日为 iOS 和 iPadOS 加入拦截措施。但 Mac 端一度存在技术难点：macOS 内置的 curl 工具不会检查证书吊销信息，因此即使苹果已将其列入不可信名单，先前信任过这些证书的 Mac 仍可能继续接受它们。

在 macOS 27.3 首个开发者测试版中，苹果采取了更彻底的修复策略，无论关联证书此前是否被信任，均采取直接阻止方式。该版本预计将于 12 月正式推送；在此之前，苹果也可能通过 macOS 27.2.1 等小版本提前向用户推送同类修复。

据报道，此次涉及 8 张证书，其中 6 张用于 TLS 加密，曾被苹果、Chrome、微软和 Mozilla 的根证书计划信任；另外 2 张用于代码签名，并被微软信任。所幸多数证书并未进入生产环境，目前也没有证据表明有黑客利用这些证书漏洞发起攻击。

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