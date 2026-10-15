比尔 · 盖茨认为 AI 比核武器更危险、比核能更有用，与 PC、互联网等创新都不同

IT之家 10 月 15 日消息，据 Vatican News 本周报道，微软创始人比尔 · 盖茨谈到了 AI 增长可能带来的危险，并解释说 AI 是一个无法自我监管的领域，因此必须由政府引导，必须采取行动，利用 AI 在医疗、教育和农业领域所带来的机遇。

比尔 · 盖茨表示，我们没有足够关注 AI 的风险，也没有尽量减少伤害。我们也没有做足够的工作来充分利用当前的 AI 机遇，AI 可以让农村医生将智能手机当作超声波机器使用，为学生根据实际学习方式进行个性化辅导，并根据农民的土壤和气候提供量身定制的建议。

他表示，这些都不是自动发生的，如果任由市场发展，最强大的工具会优先被付钱最多的人使用，而不是最需要的人。“这就是为什么我们在未来两年内承诺投入十亿美元，推动 AI 在市场力量最后达到的健康、教育和农业领域使用。风险和机遇以相同的速度前进，我们必须同时对两者采取行动。”

比尔 · 盖茨还表示，AI 与人类以往见过的任何技术都不同。过去像个人电脑或互联网这样的创新，这一模式最初是经历了重大颠覆，但最终会奏效，人们最终拥有更好的工具。AI 不同，它更像是一个进化事件，我们创造了一种在许多方面与人类认知相当甚至超越人类的智能。把它当作“下一台个人电脑”来看待，会让人们完全低估它。

比尔 · 盖茨认为可以把 AI 分成两个不同的时期。目前，我们正处于一个转型期，虽然还没有在各方面都拥有大规模的积极性，但确实带来了真正的颠覆。在这一时期需要多方面的改变，包括如何对待劳动力与税收，我们有意为人类保留哪些岗位，以及如何确保技术真正惠及最能受益的人，而不仅仅是那些能拿出最多钱的人。

等到转型结束，如果我们把护栏和通行权安排妥当，我们就能看到一个真正丰盛的世界：AI 和人形机器人能够处理食物、住所和其他基本生活所需，那个时期将引发关于意义和人们如何消磨时间这种完全不同的问题。

比尔 · 盖茨表示，现在的重点是让人类度过接下来的几年，避免发生灾难性的生物恐怖袭击或网络安全事件，也不让大量就业市场或世界大片地区被抛下。

比尔 · 盖茨还认为 AI 是一种比核武器更危险的技术，且可能比核能更有益。他认为增加基本的安全检查几乎不会减缓 AI 发展速度，而且能够大大降低风险，这是值得做的交易。他担心的是，可能要等到严重的网络攻击或严重的生物恐怖事件发生后，各国政府才会真正重视这件事。

另据 CNN 报道，比尔 · 盖茨预测，AI 技术的快速发展将在 2027 年带来众多网络安全威胁，他认为 AI 驱动的网络攻击将是明年经历最重大变化的领域之一。

不过他也表示，AI 失控还不是人类最紧迫的问题。他说，这项技术还需要几年的发展，才能对世界产生大规模影响。