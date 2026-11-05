鸿蒙智行问界新 M8 更多规格公布：升级三零重力座椅、-18℃ 超低温速冷车载冷暖箱，11 月 13 日上市

IT之家 11 月 5 日消息，AITO 汽车昨日公布问界新 M8 更多配置信息，新车搭载三零重力座椅，全车健康照明，升级-18℃ 超低温速冷车载冷暖箱。据悉，新车将于 11 月 13 日正式上市。

据介绍，问界新 M8 首发全车健康照明，实现全车屏幕、灯光全光谱护眼。新车首发配备车载护眼“大路灯”，顶棚学习灯可在车内打造书房模式。同时搭载行业最大面积小桌板化妆镜，尺寸 192mm×147mm，支持无极悬停，自带环形补光灯。前排还升级配备同级最大遮阳板化妆镜，尺寸 318mm×105mm，色温亮度可调。

新车新增水平横移零重力座椅，二排右侧零重力座椅增加左右横向调节功能；主副驾双零重力座椅，实现全车三零重力座椅布局，支持 120° 双零压角。升级座椅按摩，最大压强提升 92%，带来深层指压式按摩效果。

新车升级全域静谧座舱，车载冷暖箱制冷最低可达-18℃，制热区间 35-50℃。此外，六座版后备箱暗格增至 63L，满座状态下总容积可达 416L。

IT之家注意到，鸿蒙智行新车于 9 月 30 日开启预售，号称“十五亿投入，六大新跃升，重新定义家庭智慧旗舰 SUV 全新标准”，预售价格 38.98 万元起。

问界新 M8 拥有全新天地万象车色 + 全新豪华轮毂 + 鲲鹏设计，内饰采用奢雅拼色设计，配备 C 型菱格光岛 + 交互智能氛围灯，同时拥有更大坐乘装载空间 + 全新影音系统，六座版型可选三零重力座椅。

新车还配有全息感知空间网络，采用专属智能座舱设计，支持全新智能迎宾灯语。新 M8 同时配有全新调校智能底盘、双腔双阀、后轮转向，全系 800V 架构，纯电版支持 830km 纯电续航、增程版支持 1435km 综合续航。

另外，鸿蒙智行问界新 M8 还搭载华为乾崑智驾 ADS 5，拥有新一代全向立体融合感知系统，并采用面向未来的 L3 架构设计。