索尼 Xperia 10 VIII/10 VII 手机推送 Android 17 更新，无缘安卓 iOS 文件互传功能

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 Android Authority 昨日（11 月 4 日）发布博文，报道称索尼已面向 Xperia 10 VIII 与 Xperia 10 VII 推送安卓 17 更新，但上述两款手机无法完整体验安卓 17 的全部新功能。

IT之家附上相关截图如下：

根据官方声明，Xperia 10 VIII 与 Xperia 10 VII 两款手机升级安卓 17 后，在个性化界面上有所升级。本次更新扩展“壁纸和样式”功能，带来新的壁纸与时钟设计，并支持用户自定义图标的形状和样式。

新版改进快速设置面板，用户可调整图块大小与排列方式，较大的图块还能显示简短说明。

本次安卓 17 更新还增强屏幕录制功能，用户可选择录制整个屏幕或仅录制当前应用，还能同时录制设备内部声音与麦克风声音，对需要制作教程、演示或游戏视频的用户更为友好。

在功能限制方面，Xperia 10 VIII 和 VII 将无法使用 Quick Share 的跨平台互联支持，也无法获得升级版 AI 相机助手，且无法体验安卓 17 的桌面模式。

另外值得注意的是，索尼此前曾表示 Xperia 10 VI 会适配安卓 17，但在 10 月改变了计划。索尼称，由于该机型“存储配置方面的限制”，最终决定不向 Xperia 10 VI 提供此次更新。