Uber 高管：目前几乎没人使用 AI 智能体叫车

IT之家 11 月 5 日消息，目前使用个人 AI 智能体预约 Uber 出行的用户寥寥无几。在当地时间周三举行的第三季度财报电话会议上，Uber 表示，10 月份订单量最高的一周，也就是万圣节所在的一周，通过 AI 智能体下单的网约车订单仅有 4 笔。

通过 Uber 旗下外卖平台 Uber Eats 使用 AI 智能体订餐的用户相对更多，但与平台整体订单量相比，这部分订单仍然微不足道。

Uber 首席财务官巴拉吉 · 克里希那穆提（Balaji Krishnamurthy）在电话会议上告诉华尔街分析师，万圣节所在的一周，Uber 和 Uber Eats 处理的出行及订单总量约为 3.2 亿笔，但其中通过 AI 智能体提交的 Uber Eats 订单仅有 500 笔。

谈及 AI 智能体下单量较低的情况，Uber 首席执行官达拉 · 科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）表示：“目前我们看到的市场反响还非常有限，整体仍处于非常早期的阶段。不过，我们当然希望未来能看到更多用户使用。”

AI 智能体发起的交易量远低于预期，而这一情况恰逢新一轮 AI 智能体热潮兴起。这类智能体不再局限于回答问题，还能够代表用户执行各类任务。

目前，个人 AI 智能体初创公司数量迅速增加。其中，备受关注的 Instinct 成立于去年，最近一轮融资时的估值已达到 100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 668.54 亿元人民币）。Meta 旗下的 Muse 上个月也登顶苹果美国 App Store 免费应用排行榜，用户数量突破 1000 万。Meta 自身披露的数据显示，许多用户正在使用 Muse 购物，并与商家进行交易。

OpenAI、Anthropic、谷歌以及 SpaceXAI（Grok）目前也都推出了各自的 AI 智能体，此外还有大量规模较小的初创公司进入这一领域。

不过，上市公司的早期数据表明，智能体网络（Agentic Web）距离真正普及仍有很长一段路要走。例如，DoorDash 上周在财报电话会议上表示，目前通过 AI 智能体收到的订单只有数百笔，大多数用户仍然通过 DoorDash 应用程序下单。

Uber 的情况似乎也如出一辙。

科斯罗萨西指出，用户在 Uber 应用中平均只需 50 秒就能完成叫车，而重新订购自己喜欢的外卖也只需要 90 秒。这意味着，使用 AI 智能体并不一定能为用户节省时间。

尽管 AI 智能体带来的交易量目前仍然很低，但科斯罗萨西对这类技术的整体发展前景依然持乐观态度。

他说：“我们认为，这是触达我们平台的另一个机会。我们认为，这将为整个生态系统带来净新增需求。”

科斯罗萨西还指出，目前市场上大约有 8 款主要 AI 助手，他预计随着时间推移，这一数字将超过 10 款。他补充说：“目前，每一家 AI 系统公司都在与我们洽谈。”