比亚迪腾势 Z9S 首次 OTA：AI 超级智能体迪迪虾上车，新增代言人王力宏场景播报

IT之家 11 月 5 日消息，比亚迪腾势汽车今日宣布腾势 Z9S 首次 OTA，AI 超级智能体迪迪虾上车。

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腾势 Z9S 是比亚迪旗下腾势汽车推出的全新科技豪华智能轿车，于 2026 年 9 月 23 日正式上市，共推出闪充尊荣型、闪充旗舰型、易三方闪充性能型三款车型，官方指导价分别为 25.58 万元、27.58 万元、32.58 万元。

该车定位准 D 级，车身尺寸为 5090/1980/1490mm，轴距 3025mm，以 1100 公里纯电续航、第二代刀片电池、易三方技术平台为核心卖点，提供 780 公里、920 公里和 1100 公里三种续航版本。

此次上车的“AI 超级智能体迪迪虾”此前已由比亚迪在 2026 年 5 月底的“敢为”智能化战略发布会上发布，其采用活人逻辑，支持根据用户需求操控车辆、多步骤复杂指令理解并执行，还可打通手机生态。

代言人王力宏于 2026 年 5 月 15 日通过微博宣布成为腾势汽车品牌全球代言人，并于同年 5 月 18 日出席腾势 N9 闪充版上市发布会。