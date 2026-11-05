嫌不够大气？消息称 Meta 不再使用水果命名 AI 模型

IT之家 11 月 5 日消息，据 Business Insider 报道，Meta 不再打算用水果给 AI 模型命名了。一名知情人士透露，这家社交媒体巨头已在内部决定，今后不再以水果为 AI 模型取代号。

这一调整主要出于品牌定位方面的考虑。知情人士表示，以水果命名的代号与 Meta 雄心勃勃的 AI 发展目标并不相称。

Meta 最新 AI 模型 Wonder Full 的内部代号是“Watermelon”（西瓜）。Meta 称，这是该公司首款达到前沿水平的 AI 模型。此前，Meta 还曾通过发布西瓜照片为这款模型预热。

Meta 此前推出的语言模型和图像模型，内部代号分别为“Avocado”（牛油果）和“Mango”（芒果）。

上个月，Meta 首席执行官马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）和 AI 负责人亚历山大 · 王（Alexandr Wang）在播客节目《Cheeky Pint》中谈到这一命名方式时，还开玩笑称公司已经用完了所有水果名称。

扎克伯格表示：“我们已经没有水果名称可用了，所以必须换一种新的命名规则。”

王则调侃道：“从体积上来说，唯一比西瓜更大的水果可能就是榴莲了，但你肯定不想用榴莲来命名。”

IT之家注意到，Meta 并不是唯一一家使用超市里常见商品为 AI 产品命名的科技公司。据《The Information》2025 年报道，OpenAI 曾在内部将一款 AI 模型命名为“Garlic”（大蒜）。谷歌也在 2025 年推出了名为“Nano Banana”（纳米香蕉）的图像生成工具。

近来，随着 AI 模型能力不断增强，科技公司也开始倾向于为其采用更具气势和想象空间的名称，例如 Anthropic 的 Mythos 和 OpenAI 的 Astra。