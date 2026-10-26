阿波罗首席经济学家：除科技七巨头外，AI 还没帮美国企业赚到真金白银

IT之家 10 月 26 日消息，据 TechCrunch 报道，私募巨头阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）首席经济学家近期发布研报提出一个观点：科技行业之外，还没有任何大型企业从 AI 身上赚到实打实的利润增量。

IT之家注意到，阿波罗的托斯滕 · 斯洛克（Torsten Slok）重点观察了他所称的标普 493 指数成分股，也就是标普 500 剔除 Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达、特斯拉这七家科技巨头之后剩下的公司。数据显示，这批企业的利润率、人均营收基本持平，没有证据证明 AI 提升了它们的生产效率。

斯洛克写道：“尽管 AI 投入巨大、宣传铺天盖地，但对美国企业而言，科技行业以外，这项技术还没有带来任何财务回报。”

这会不会只是非科技企业落地节奏落后于科技巨头？斯洛克对此持怀疑态度。他认为，美国普通企业很难把越来越廉价的智能算力转化成更高营收增速和利润率。

“AI 或许是一个强大的计算器，但商业里需要的智能，大多是判断力。”他还补充道：“AI 理解不了责任、信任、企业文化、潜规则、伦理取舍与公平性，而这些因素决定声誉风险，最终左右营收增长与利润率。”

近期也有多项研究得出相近结论：AI 至今还没能带来显著的生产率提升。