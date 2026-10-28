菲尔兹奖得主博尔彻兹取消计分家庭作业：AI 作弊泛滥，仅线下考试可行

IT之家 10 月 28 日消息，加州大学伯克利分校（UC Berkeley）一名教授宣布，不再给学生布置计分家庭作业，原因是人工智能（AI）的滥用让这类作业失去了意义。

据《纽约邮报》（New York Post）10 月 26 日报道，知名数学家、菲尔兹奖得主理查德 · 博尔彻兹（Richard Borcherds）表示，如今几乎无法分辨学生提交的作业究竟是自己完成的，还是借助人工智能生成的。因此，他现在主要通过不允许使用电子设备的线下考试来评估学生的学习情况。

IT之家注意到，博尔彻兹在接受该媒体采访时表示：“如今，在线考试已经是在浪费时间，因为有些学生会直接使用 AI 回答问题。我无法判断哪些学生使用了 AI，但我注意到，在线考试的平均分数大幅提高。”

他还指出：“按照答案是否正确来评分，会给学生使用 AI 完成家庭作业、而不是亲自解题提供巨大的动力，同时还会惩罚那些诚实完成作业的学生。花费时间和金钱为 AI 生成的答案评分，也是一种浪费。”

对于这一问题，加州大学伯克利分校此前已经考虑过使用 AI 检测软件，但最终认为这类工具的可靠性不足。因此，校方决定将 AI 使用政策的制定权交给教授，只要求他们在课程大纲中明确说明相关规定。

至于博尔彻兹，他表示，如果 AI 最糟糕的影响只是增加教师批改学生作业的难度，那他就“非常放心了”。