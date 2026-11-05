全新 smart 精灵#2 正式上市：410 公里续航，限时权益价 9.99 万元起

IT之家 11 月 5 日消息，smart 精灵#2 今日正式上市，新车仅提供 Premium 豪华版一个配置版本，限时权益价 9.99 万元起。值得一提的是，该车将同步在欧洲市场推出，其中鎏金高定版车型此前已上市，在中国与欧洲两个市场均限量发售 999 台，官方零售价 112,999 元。

IT之家注意到，在外观设计上，smart 精灵#2 向燃油时代的经典车型 smart fortwo（底盘代号 453）致敬，保留了标志性的双门双座布局。车头部分，新车配备集成 LED 日行灯的透镜式大灯，前包围设有大尺寸通风散热开口，中网采用胶囊状孔洞造型，两侧辅以纵向通风口设计。高定版车型则采用哑光云绒白与日冕金双色车漆，并配有专属鎏金印花格栅及车标，以凸显其独特身份。此外，高定版还将搭载 16 英寸鎏金天穹轮圈，并采用前 185/50 R16、后 205/45 R16 的非对称轮胎组合。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 2751（2764）/1669/1555mm，轴距为 1875mm，稳居微型车范畴。车尾造型同样颇具看点：不规则圆形尾灯内部采用双条幅光源结构，车顶配有扰流板，并采用分体式天地尾门设计，其中下半部分最大承重可达 120 公斤。

进入车内，新车采用 S-Shape 水波纹座舱设计，配备大尺寸悬浮式中控屏，内置 Flyme Link 车机系统，辅以三辐式方向盘、液晶仪表以及怀挡式换挡机构，空调出风口则以涡轮扇叶造型点缀。双座布局下，座椅中央设有隐藏储物格与中央扶手。配置方面，新车提供 256 色氛围灯、方向盘加热、座椅加热、森海塞尔音响系统、L2 级驾驶辅助系统以及遥控泊车等功能。

动力与续航方面，smart 精灵#2 搭载一台最大功率 60 千瓦的后置单电机，匹配 35.8kWh 磷酸铁锂电池组，在 CLTC 工况下纯电续航里程可达 410 公里。底盘方面，新车采用前麦弗逊、后五连杆式独立悬架组合，最小转弯半径仅为 3.35 米，在城市狭窄路况下具备出色的灵活性。