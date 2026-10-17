410 公里续航，全新 smart 精灵#2 Premium 豪华版官宣 11 月初上市

IT之家 10 月 17 日消息，smart 中国官微宣布，全新 smart 精灵#2 Premium 豪华版将于 11 月初正式上市。

根据官方近期的预热，该车拥有 410km 续航，10%-80% 直流快充仅需 20 分钟。新车延续 fortwo 最具辨识度的车身姿态，设计采用经典两座比例、四轮四角、极短前后悬，搭载灵感光标 LED 前大灯 & 灵感光环 LED 尾灯、16 英寸天穹轮毂；车内则配备 S-Shape 水波纹环抱座舱、Bench Seat 联排座椅，搭载一块 12.8 英寸 1080P 高清中控屏。

据IT之家了解，smart 精灵#2 的“鎏金高定版”先前已于 10 月 12 日正式上市，中国限量发售 999 台，官方零售价 112,999 元。

作为参考，已上市车型尺寸为 2751 (2764)×1669×1555mm、轴距 1875mm，最高车速 140km/h。搭载 35.8kWh 宁德时代磷酸铁锂电芯，最大 CLTC 纯电续航 410km，30%-80% 快充不超过 15 分钟。车辆采用十一合一高度集成电驱，功率密度最高 5kW / kg，0-50km/h 加速时间 3.8 秒。