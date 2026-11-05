智己 LS8 NEO 纯电版上市：标配全线控灵蜥底盘、宁德时代电池，权益价 23.98 万元起

IT之家 11 月 5 日消息，在今晚举行的发布会上，智己 LS8 NEO 纯电版正式上市，共推两款车型，上市权益价 23.98 万元起：

93 Max+：上市权益价 23.98 万元

103 Max+：上市权益价 25.98 万元

IT之家获悉，新车延续了增程版车型的家族化设计语言，全系标配全线控灵蜥底盘以及宁德时代电池。

智己 LS8 NEO 纯电版长宽高分别为 5085×2000×1807mm，轴距 3060mm；全系标配全线控灵蜥底盘，搭配四轮转向系统，集成线控转向、线控制动与双向 24° 后轮转向。

智能驾驶辅助系统方面，新车搭载 Momenta 物理 AI 世界模型，标配 520 线超视域激光雷达，拥有 300m 有效感知距离，全系配备英伟达 Thor 芯片。

内饰方面，智己 LS8 NEO 纯电版整体设计延续增程版车型，采用了与 LS9 同样的家族设计语言。中控台搭载 27.1 英寸 5K 臻彩驾舱屏，副驾前方还搭载了一块 15.6 英寸 3K 副驾娱乐屏。

新车第二排配备 21.5 英寸吸顶娱乐屏，采用真 4K 高清分辨率，支持系统级 IMLink 互联控车功能。二排采用柯布西耶电动沙发椅，采用天然乳胶材质，支持靠背角度电动调节，配备折叠小桌板与可伸缩腿托。

新车还搭载主驾 4D 机械按摩以及丹麦 B&O 豪华音响。后备厢标准容积可容纳 6 个 28 英寸行李箱，内部宽度可横置高尔夫球包，婴儿车或露营车无需折叠即可放入。全车储物空间共计 9 处，包括二排座椅下方的 9.2L 隐藏式抽屉。

动力方面，新车采用纯电驱动，搭载一台最大功率 300 千瓦的电机，电池方面搭载宁德时代 93kWh 和 103kWh 电池组，CLTC 续航里程分别为 684km 和 752km。