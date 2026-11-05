比亚迪第二代海豹 07 上市：搭载云辇-M 智能磁流变车身控制系统，超级置换价 13.59 万元起

IT之家 11 月 5 日消息，比亚迪第二代海豹 07 正式上市，新车共推出五款车型，官方指导价为 13.99 万-17.29 万元，超级置换价则为 13.59 万-16.89 万元。新车提供纯电与插电式混合动力两种动力形式，搭载天神之眼 B 智能驾驶辅助系统。

IT之家注意到，第二代海豹 07 沿用海洋美学 2.0 设计体系，整体风格与海豹 08 保持统一。前脸采用封闭式格栅搭配波浪形分体式大灯，线条简约流畅。车尾则配备与海豹 08 同源的贯穿式尾灯，与前脸造型遥相呼应。新车提供帕拉青、极光粉、海雾紫、琉光银、雪域白、曜石黑共六款车色。

车身尺寸上，新车长宽高分别为 5080/1960/1495mm，轴距达 2960mm，座舱空间相比上一代进一步拓展。

辅助驾驶方面，天神之眼 C 在纯电尊贵型、旗舰型以及 DM-i 尊贵型上为标配，支持高快领航辅助、拨杆变道、下车泊入、遥控泊车等功能；以上车型也支持天神之眼 B 方案的选装，选装后拥有城市领航辅助（CNOA）功能，当然车顶会增加激光雷达。两款入门的尊享型只有最基础的驾驶辅助系统，比如定速巡航、倒车雷达。

内饰方面，新车采用更简洁时尚的全新设计语言，提供云汐白、幻影灰、凝夜紫三款内饰配色。中控区域保留大尺寸悬浮中控屏与液晶仪表，搭配全新三辐式方向盘，中央岛台集成手机无线充电与双杯架。音响系统则配备 20 扬声器的帝瓦雷（Devialet）音响。

舒适性配置上，前排搭载具备按摩、通风、加热功能的零重力座椅，后排配备大沙发座椅。储物空间方面，新车提供 618L 后备箱及 160L 前备箱，后者为同级最大。

动力方面，DM-i 插混版车型搭载 1.5T 涡轮增压发动机，最大功率 115kW，0-100km/h 加速 7.7 秒，最高车速 190km/h，CLTC 纯电续航最高 330km，满油满电综合续航可达 1700km；纯电版车型全系为后置单电机后驱，最大功率 245kW，0-100km/h 加速 5.5 秒，最高车速 240km/h；电池方面搭载 76.744kWh 第二代刀片电池（支持闪充），CLTC 纯电续航 775km，官方电耗 9.8kWh/100km。

底盘方面，新车采用前双叉臂、后五连杆的结构，纯电尊享型与尊贵型、以及两款 DM-i 车型配云辇-C 智能阻尼车身控制系统，纯电旗舰型则采用云辇-M 智能磁流变车身控制系统。