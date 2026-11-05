Linux 内核新补丁进入审核：为 T2 芯片的 Intel Mac 电脑提供隔空投送支持

IT之家 11 月 5 日消息，据科技媒体 Phoronix 今天报道，开发者 Andre Eikmeyer 日前将一组 Linux 内核补丁提交审核，如果最终能够合并到主线内核，搭载 T2 芯片的 Intel Mac 电脑将能够在 Linux 下实现隔空投送（AirDrop）。

据报道，这名开发者提交了 Broadcom（博通） brcmfmac 驱动补丁，旨在通过 Apple Wireless Direct Link（IT之家注：AWDL）实现隔空投送，与 iPhone、iPad 等苹果设备互相收发文件。

据该开发者所述，隔空投送基于 AWDL 运行。在配备 T2 芯片的 Intel Mac 上，苹果固件本身就运行 AWDL。主机负责创建 AWDL 网络接口并设置相关参数。此后固件会持续管理 AWDL 的运行调度，发送从主机接收的 AWDL 帧，并负责与其他设备之间的数据帧收发。对等设备发现以及隔空投送功能则由用户空间负责实现。

该驱动会在固件声明支持‘awdl’功能，且在支持版本 3 的 interface_create 接口启用 AWDL。对于没有配备 T2 芯片的 MacBookPro14,1，其 BCM4350 芯片使用的 linux-firmware 固件版本为 7.35.180.133。该固件虽然声明支持‘awdl’，但在响应 interface_create 请求时返回 BCME_UNSUPPORTED，因此无法启用这一功能。其他苹果芯片（例如 BCM4355）尚未经过测试。

在用户空间方面，该开发者还打造了 t2-drop 程序并集成 NetworkManager，用于处理隔空投送相关功能。将这部分内核代码与 t2-drop 配合后，T2 Mac 便能在 Linux 环境下实现隔空投送双向传输。