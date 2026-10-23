阿里 Qoder 官宣支持 Linux ARM64 与龙芯平台，适配统信 UOS、银河麒麟操作系统

IT之家 10 月 23 日消息，阿里 Qoder 今日宣布，Qoder （国际版与中国版）现已支持 Linux ARM64 与龙芯（LoongArch64）平台，适配统信 UOS、银河麒麟操作系统。

官方表示，此次升级，将 Qoder 从需求理解到任务执行、成果交付的完整工作方式带到了国产桌面系统。用户可以在熟悉的环境中调用工具、操作文件，并让多个智能体协作，获得与其他平台一致的编程与通用能力支持。

至此，Qoder 已完成对鸿蒙 PC、鸿蒙移动端、统信桌面操作系统 V20 和银河麒麟桌面操作系统 V10 的适配，让更多用户可以在自己常用的国产系统上使用 Qoder。

IT之家附 Qoder 下载链接：

https://qoder.com/zh/download

延伸阅读 Qoder 是阿里巴巴面向软件开发推出的智能体（Agentic）编码平台，于 2025 年 8 月面向全球发布，支持辅助编程、智能体协同编程及自主编程等能力，覆盖桌面 IDE、CLI 和 JetBrains 插件等多种形态。 2026 年 5 月 15 日，阿里云发布 Qoder 1.0，标志着该产品从 AI IDE 迈向智能体自主开发工作台。同年 5 月 20 日，阿里云旗下智能编码助手“通义灵码”正式更名为“Qoder CN”，并入 Qoder 产品体系。 目前 Qoder 产品家族除 Qoder IDE 外，还包括全新 Qoder 智能体工作台、Qoder CLI、Qoder JetBrains 插件、Qoder 移动端，以及数字员工产品 QoderWake 和 Qoder Cloud Agents。截至 2026 年 8 月，Qoder 已服务全球超过 600 万用户和超过 10 万家企业客户。 此次适配涉及的龙芯采用完全自研的龙架构（LoongArch）指令集，不依赖海外授权；统信 UOS 与银河麒麟均为国产桌面操作系统，其中银河麒麟桌面操作系统 V10 早已支持 loongarch64 架构。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。