梦幻联动：Valve 开发者出手，为任天堂 Switch 2 控制器打造 Linux 驱动

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 phoronix 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称在 Linux 7.14 内核合并请求中，针对 HID（人机接口设备）子系统的更新通过引入初步原生驱动支持，首次添加支持任天堂 Switch 2 控制器。

这项工作由开发者 Vicki Pfau 代表 Valve 完成，历经 16 轮补丁修改后进入 Linux 主线内核。该驱动目前可为 Joy-Con 2、Pro Controller 2 以及任天堂 Switch Online 版 GameCube 控制器提供基础输入支持。

IT之家援引博文介绍，Switch 2 控制器采用了较为特殊的分离式接口设计：按键输入与震动功能通过主 HID 接口处理，而其他通信则经由独立的配置接口完成。为适配这一结构，新驱动采用主从式分离驱动架构，由 HID 主驱动和配置接口辅助驱动共享设备资源。

不过此次支持仍处于早期阶段，由于 Switch 2 使用非标准蓝牙配对方式，且 Linux 内核现有蓝牙通信能力有限，蓝牙配对及更多高级功能尚未实现；后续还需设计内核与用户空间之间的专用接口，并在 BlueZ 蓝牙协议栈中完成适配。

除 Switch 2 手柄外，Linux 7.4 的 HID 更新还新增了 Pulsar 游戏鼠标驱动，并改进了部分 AMD 处理器、苹果 Touch Bar 及华硕 ROG Ally 掌机的硬件支持。