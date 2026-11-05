被网站“断粮”，Anthropic 首次掏钱买新闻内容授权

IT之家 11 月 5 日消息，Anthropic 在美国中期选举前夕，与一家新闻出版机构达成了首份内容授权协议。

据《Adweek》援引两名知情人士的消息，Anthropic 此次的合作伙伴是美联社（Associated Press，AP）。根据协议，Claude 聊天机器人可以在美国中期选举之夜实时展示美联社的选举结果数据，并注明信息来源。双方没有披露协议的财务条款及有效期限。

IT之家注意到，此前 Anthropic 一直拒绝与新闻出版商达成此类内容授权合作，认为通过网络爬虫抓取出版商内容的行为符合合理使用（Fair Use）原则，在法律上是允许的。

相比之下，竞争对手 OpenAI 已经与十多家媒体机构达成类似协议，合作伙伴包括阿克塞尔 · 施普林格集团（Axel Springer）、新闻集团（News Corp.）和《大西洋月刊》（The Atlantic）等。

不过，由于无法获取新闻出版商提供的最新内容，Claude 在回答具有时效性的问题时受到很大限制。为了迫使 Anthropic 坐到谈判桌前，一些出版商此前已主动屏蔽该公司的网络爬虫，阻止其抓取网站内容。

值得一提的是，美联社也是谷歌和 OpenAI 最早达成内容授权合作的媒体机构。

目前，Anthropic 正接近上市。