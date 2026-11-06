前 G2《英雄联盟》主教练 Perkz 千字长文引爆舆论，数小时内被解雇

IT之家 11 月 6 日消息，当地时间 11 月 5 日，G2 Esports 宣布与《英雄联盟》分部主教练卢卡 ·“Perkz”· 佩尔科维奇（Luka “Perkz” Perković）结束合作，此时距后者发布那篇引发巨大争议的长文仅过去数小时。

前一天，Perkz 于 11 月 4 日在 X 上发布一篇 2676 词的长文（截至IT之家发稿，Perkz 已删号），谈及宗教信仰、政治立场、堕胎及过往争议言论，在玩家和粉丝群体中引发剧烈争议。

Perkz 将这篇长文称为自己“过去十年来第一次、也是最后一次坦诚发言”，表示希望借此澄清外界对其个人立场的误解。

在声明中，他表示自己不喜欢也不支持 Andrew Tate 和 Tristan Tate 兄弟，称自己并不热衷政治，过去从未投过票。他还表示，自己既不支持美国总统唐纳德・特朗普，也不支持卡玛拉・哈里斯，并称自己是一名虔诚的天主教徒。针对俄乌战争相关争议，他否认自己是俄罗斯总统普京的支持者，也否认站在俄罗斯一方。

真正引爆舆论的点，是他以天主教信仰为由对堕胎的立场。Perkz 称“我无法理解人们为何不明白那是谋杀，因为生命在受孕时就已存在。这是我会至死坚持、永不改变的观点”。

在长文中，他还解释了自己曾公开为 G2 前 CEO、已退役《英雄联盟》职业选手卡洛斯 ·“ocelote”· 罗德里格斯（Carlos “ocelote” Rodríguez Santiago）辩护的原因。后者于 2022 年因在社交媒体分享自己与 Andrew Tate 同场参加派对的视频而引发争议，随后辞去 G2 职务。

Perkz 表示，自己当年公开支持卡洛斯并不意味着认同人口贩卖、厌女、纳粹主义或战争等行为。他还回忆称，自己 16 岁时与家人的关系并不亲近，而卡洛斯愿意相信他。不过，Perkz 同时表示，两人如今已经走上不同道路，在生活观念上存在许多分歧。

相关言论发布后，堕胎问题成为社交平台上讨论的焦点，不少《英雄联盟》玩家及粉丝对其表态提出批评。G2 Esports 随后发布公开声明，宣布终止与 Perkz 的合作。

G2 CEO 阿尔班 · 德谢洛特（Alban Dechelotte）在声明中表示，俱乐部是一家拥有不同国家和文化背景成员的国际化组织，尊重并维护粉丝群体的多样性十分重要。他指出，佩尔科维奇部分言论与 G2 的立场和价值观不符，俱乐部也意识到这些言论伤害了许多粉丝，并对此表示歉意。

G2 在声明中确认，已经决定终止与相关人员的合作，接下来将着手重建下赛季的工作人员团队和阵容。俱乐部同时请求粉丝给予耐心，并表示在转会期正式开放之前，暂时无法公布人员调整情况。

公开报道显示，Perkz 在 2026 赛季初接替迪伦 · 法尔科（Dylan Falco）出任 G2 主教练，此前他已在 G2 担任位置教练。执教期间，他率队夺得 LEC 2026 夏季赛冠军，这是 G2 队史第 20 座联赛冠军，也是他首次以教练身份夺冠，队伍随后在 MSI 2026 进入四强，但在 2026 年全球总决赛中于瑞士轮阶段出局。

Perkz 在长文中形容自己接手时 G2 是一支“破碎且功能失调、带着许多创伤和信任问题”的队伍，并称自己每天与选手共处 12 至 14 小时，承认“可能没有做到完美，但已经尽了全力”。

被 G2 解约的消息公布后，Perkz 又在 X 上发布了另一条推文，引用了《圣经》路加福音 6 章 22 节的经文：“人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。”该帖同样招致批评，此后他未再发布新内容，截至目前其 X 账号已经显示为不存在状态。