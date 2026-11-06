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OpenSSH 紧急修复 Alpine Linux 严重漏洞：超 256 字节密码即可突破 SSH 防线

2026/11/6 8:26:09 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 克罗马侬人 的线索投递！

IT之家 11 月 6 日消息，科技媒体 The Hacker News 最新报道称 OpenSSH 项目昨日（11 月 5 日）发布紧急更新 10.6p2，紧急修复一个允许用 257 至 1,024 字节长密码绕过 SSH 认证的漏洞。

报道指出攻击者若能访问目标服务器的 SSH 端口，无需真实密码，只需知道一个未设置密码的账户名，并提交一段 257 至 1,024 字节的长密码，即可成功登录该账户。IT之家附上相关图片如下：

在触发条件方面，该媒体指出仅限特定场景：服务器需运行未启用 PAM 的 openssh-server，开启密码登录，存在密码字段为 * 的无密码账户，且系统中至少还有一个使用 $5$$6$ 哈希的已设密码账户。而 Alpine Linux 默认构建的 OpenSSH 恰好符合前两项条件，因此风险不容忽视。

漏洞根源在于 sshd 与 musl 库的 crypt() 函数交互。当无密码账户的存储字段过短、无法提供盐值时，sshd 会借用其他账户的盐值；而 musl 对超过 256 字节的密码返回 *，恰好与无密码账户的存储值匹配，导致登录被错误放行。OpenSSH 项目称该问题自 2016 年起即可能存在。

受影响的不只 Alpine。安全研究人员指出，OpenWrt、Buildroot 和 Yocto 等基于 musl 的系统也需排查；不过 OpenWrt 默认使用的 Dropbear 不受影响，仅当管理员另行安装 OpenSSH 服务器时才可能暴露。

Alpine 已为 3.16 至 3.24 等多个版本发布修复包，3.21.10、3.22.8、3.23.8 和 3.24.4 等点版本也已包含修复。管理员应执行 apk upgrade -U -a 更新软件包，并重启 sshd 服务；若暂无法升级，应立即将 PasswordAuthentication 设为 no，改用 SSH 密钥登录。

OpenSSH 提醒，若日志中出现针对 rootalpine 或仅密钥账户的“Accepted password”记录，且无法排除异常登录，应将该主机视为已被入侵，并检查 doas 使用记录、新建用户、文件变动和授权密钥。目前尚无利用该漏洞的攻击报告，也暂未分配 CVE 编号。

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关键词：LinuxSSHAlpine

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