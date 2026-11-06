BLG 零封 DK 挺进《英雄联盟》S16 四强，下轮对战 T1/KC 胜者

IT之家 11 月 6 日消息，2026 全球总决赛淘汰赛 1/4 决赛第三日的比赛火热进行中，来自 LPL 赛区的二号种子 BLG 以 3:0 战胜了 LCK 四号种子 DK 战队，晋级 2026 全球总决赛半决赛！

明天，LCK 三号种子 T1 战队将与 LEC 三号种子 KC 进行角逐，其中的胜者将在接下来的 11 月 9 日与 BLG 争夺总决赛名额。IT之家届时将为大家带来详细报道。

在 S16 全球总决赛八强赛 BLG 对阵 DK 的第二局比赛中，BLG 上单选手 Bin 正式达成国际赛事 200 次出场里程碑，成为首位达成这一成就的上单选手。

根据赛前统计，Bin 以 198 次出场、63.6% 的胜率位居国际赛事上单出场次数榜首。排在其后的分别是 Zeus（169 场）、Impact（167 场）、BrokenBlade（145 场）和 Doran（134 场）。

DK 在本次 S16 的旅程：DK 作为 LCK 赛区四号种子，在瑞士轮前两轮先后击败 LEC 赛区一号种子 G2 和同赛区三号种子 T1，第三轮 BO3 以 2-0 击败 LEC 赛区二号种子 MKOI，以 3 胜 0 负的战绩成功晋级八强。八强赛，DK 0-3 不敌 BLG，止步八强。

第一局赛事简介：

【BLG 1:0 DK】 本局 MVP 给到 BLG 战队打野选手 Xun 【本局比赛战报】 3 分钟，双方打野支援下路，Lucid 奇亚娜击败卡西奥佩娅拿到一血，但随后 Viper 卡西奥佩娅极限换掉库奇，双方一换一； 25 分钟，下路发生团战，ON 诺提勒斯果断开团，Xun 纳亚菲利三杀，BLG 打出二换四； 29 分钟，下路再次爆发团战，Knight 加里奥控制拉满主宰战场，Xun 纳亚菲利再次三杀，BLG 三换四并顺势拿下远古巨龙和大龙； 32 分钟，BLG 进攻 DK 高地，BLG 推进坚决，Knight 加里奥双杀，BLG 击败 DK 三人并推平基地拿下胜利。

第二局赛事简介：

【BLG 2:0 DK】 本局 MVP 给到 BLG 战队下路选手 Viper 【本局比赛战报】 3 分钟，下路对拼中，Viper 伊泽瑞尔极限操作击败芸阿娜拿下一血，随后 Career 璐璐击败伊泽瑞尔，双方一换一； 9 分钟，河道发生团战，BLG 出色应对 DK 开团，Viper 伊泽瑞尔双杀，BLG 打出二换三； 22 分钟，双方再次在河道进行团战，ON 蕾欧娜果断开团，Viper 伊泽瑞尔持续输出，双方二换二，BLG 拿下龙魂； 31 分钟，双方争夺远古巨龙，Xun 李青拿下远古巨龙，BLG 一换二并随后推平 DK 基地拿下胜利。

第三局赛事简介：

【BLG 3:0 DK】 本局 MVP 给到 BLG 战队上路选手 Bin 【本局比赛战报】 开局，BLG 中野在野区成功蹲伏，Xun 特朗德尔击败维克托，拿到一血； 18 分钟，双方争夺小龙，Bin 贾克斯持续输出拿下双杀，BLG 拿下小龙并击败 DK 三人； 23 分钟，双方争夺小龙，BLG 追击果断，Bin 贾克斯完成收割拿下三杀，BLG 一换四并拿下大龙； 32 分钟，BLG 进攻 DK 高地，Knight 阿狸果断大招进场开团，BLG 团灭 DK 并推平基地赢下比赛。

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