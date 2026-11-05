英特尔 Nova Lake-S 处理器被曝新增 90℃ 温控机制：撞墙锁频 5.1GHz，用户无法手动调整

IT之家 11 月 5 日消息，硬件爆料人士 Jaykihn 今日透露，他目前初步掌握的信息显示，英特尔下一代 Nova Lake-S 桌面处理器无论是单芯还是双芯，都将统一采用新的温控机制。

当处理器温度超过 90℃ 时，CPU 核心最高频率将被限制在 5.1GHz，且用户无法手动调整温度阈值。

需要注意的是，90℃ 并不是 Nova Lake-S 的最高结温（TJMax）。按照爆料信息，该系列处理器的 TJMax 为 100℃，传统温度保护和降频机制仍然独立运行。这意味着处理器在达到传统热降频阈值之前，就可能因为温度超过 90℃ 而触发额外的频率上限（仅适用于超过 5.1GHz 以上的高端型号）。

Jaykihn 还曾在今年 2 月透露，Nova Lake-S 不允许用户调整 TJMax，也无法手动关闭温控降频机制。此次披露则进一步指出，该系列可能在原有温度保护机制之外，增加一层独立的频率限制，实际影响取决于最终产品的频率规格和散热表现。

值得一提的是，英特尔现有处理器已经采用温度相关的动态频率调节技术。例如 Thermal Velocity Boost 技术允许符合条件的处理器在温度较低时获得额外加速频率，部分桌面处理器的相关温度门槛为 70℃。不过，Nova Lake-S 有所不同：它并非在高温下取消额外加速，而是在超过 90℃ 后直接将核心最高频率限制为 5.1GHz。

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