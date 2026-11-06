剑指字节 CapCut：短视频编辑应用 Instagram Edits 登录 Mac，可 4K 无水印导出

IT之家 11 月 6 日消息，科技媒体 TechCrunch 今天（11 月 6 日）发布博文，报道称为对抗字节跳动旗下视频编辑应用 CapCut（国内对应产品为剪映），Meta 旗下 Instagram 扩展短视频编辑应用 Edits，推出 Mac 桌面版。

Edits 应用此前主要以移动端体验为主，难以满足需要精细剪辑和长时间操作的专业用户。Meta 表示，新桌面版本面向更复杂的视频创作场景，充分利用大屏幕、鼠标和键盘，帮助创作者处理多片段、多轨道项目。IT之家附上相关截图如下：

功能方面，桌面版 Edits 提供完整的多轨道时间线、转场关键帧、音频波形，以及自定义键盘快捷键等功能，还支持导入用户自有字体。应用内置授权及免版税音乐、音效、视频特效，并支持多语言自动字幕；创作者在手机端保存的音频和文本样式也会同步到桌面端。

以上图源：Instagram

该媒体指出对于创作者而言，本次推出的桌面版大幅简化了发布流程。用户无需再经历“电脑剪辑 — 导出 — 传回手机 — 再次编辑”的繁琐流程，可以直接从 Mac 编辑器发布到 Instagram，并使用标签、位置等原生功能。

Instagram 表示，桌面版将保持每周更新，并正在开发跨桌面与移动端无缝编辑同一项目的能力。同时，公司将继续完善移动端 Edits，服务其超过 5,000 万创作者用户。