11 月全球面板价格集体“按兵不动”：集邦预估 2026Q4 全球笔记本电脑面板需求环比下降超 20%

IT之家 11 月 6 日消息，市场研究机构集邦咨询（TrendForce）今天（11 月 6 日）发布最新面板价格洞察报告，指出进入 11 月后，电视、显示器与笔记本电脑三类面板价格预计全线持平，短期内缺乏明显上涨动力。

在电视面板方面，主要电视品牌第四季度采购量预计环比减少约 5%。尽管面板厂商已在 10 月进行产能调节，但减产幅度有限，难以有效收紧供给。

TrendForce 认为，若需求持续疲软，厂商需要更大规模减产才能支撑价格回升；但在当前情况下，厂商暂不会大幅调整产能，因此 11 月各尺寸电视面板价格预计保持平稳。

显示器面板同样承压。第四季度显示器面板出货量预计环比下降 9%，面板厂商虽然希望借成本上升推动涨价，但品牌客户对提价态度谨慎，更愿意接受价格稳定。

报告指出，电视面板价格走势仍是显示器面板能否提价的关键变量；若电视面板价格确认上涨，显示器面板厂商将获得更强议价空间。不过，就 11 月而言，各尺寸显示器面板价格预计仍将维持不变。

笔记本电脑面板的压力最大，主要品牌第四季度需求预计下降超过 20%，令面板厂商出货目标面临显著挑战。与此同时，零部件成本上升进一步挤压利润空间。IT之家附上相关图片如下：

报告分析称，降价难以有效刺激需求，而涨价又可能损害客户关系，甚至影响明年的订单分配，因此“价格稳定”成为供需双方最可接受的折中方案。面板厂商目前也更关注明年出货目标和客户订单，预计 11 月各尺寸笔记本面板价格将保持稳定。

整体来看，面板产业正进入“需求走弱、成本上升、价格难涨”的胶着阶段。对消费者而言，短期内电视、显示器和笔记本电脑的整机价格，或因面板成本相对稳定而获得一定支撑。