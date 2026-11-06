国家发改委：预计今年供暖季全国最高用电负荷将达 15.2 亿千瓦左右

IT之家 11 月 6 日消息，11 月 6 日，国家发展改革委召开奋进“十五五”系列新闻发布会，介绍筑牢安全底座有关情况。

国家发展改革委经济运行调节局副局长唐瑱表示，据气象部门预测，受超强厄尔尼诺事件影响，预计今冬我国气温总体偏高，但寒潮频次略多、冷暖起伏大，极端天气可能多发频发，将给能源保供带来挑战。总的看，今冬供暖季能源供应总体能够满足需求，人民群众温暖过冬有保障。发改委重点从以下三方面做好保障。

一是能源供应基础持续夯实。在确保安全生产前提下全力组织煤炭生产，截至 10 月底，全国统调电厂存煤超过 2.1 亿吨，可用 36 天。不断夯实电力安全保供基础，截至 9 月底，全国发电装机容量超过 41.3 亿千瓦，同比增加 4.2 亿千瓦，有力支撑经济社会发展用电需求；

二是顶峰保供能力明显增强。天然气方面，在充分发挥储气库、LNG 储罐等调峰资源作用基础上，今冬供暖季天然气日顶峰保供能力超过 17.5 亿立方米，较上个供暖季用气峰值高出近 7000 万立方米。电力方面，预计供暖季全国最高用电负荷将达到 15.2 亿千瓦左右，较上一供暖季峰值增加约 9000 万千瓦，常规电源装机同比增加约 1 亿千瓦，电力供应能力提升总体能够保障需求增长；

三是民生用能保障坚实有力。坚持全国“一盘棋”，跨区域能源互济作用持续显现。抓好能源保供中长期合同签约履约，兜牢民生用能底线。

IT之家查询获悉，今年夏天，我国经历多轮高温过程，全国用电负荷四次刷新历史极值，最高达到 15.57 亿千瓦，是全球用电负荷排在第二位美国的 2 倍。1～9 月，全社会用电量累计 80734 亿千瓦时，同比增长 3.9%。