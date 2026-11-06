苹果 2026 财年 Mac 销量创历史新高，CEO 特努斯称“充分证明其卓越品质”

IT之家 11 月 6 日消息，在 11 月 3 日召开的 2026 财年第四财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）财报电话会议上，苹果新任首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）宣布 2026 财年（2025 年 9 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）Mac 销量创历史新高。

特努斯在会上宣布，苹果在 2026 财年销售的 Mac 数量超过以往任何一个财年，创下公司历史最高纪录。他表示：“我们从没有在一个财年卖出过这么多 Mac，这充分证明了这些产品的卓越品质。”

苹果首席财务官凯文 · 帕雷克（Kevan Parekh）表示，Mac 的销量主要得益于 MacBook Neo 和 MacBook Pro 近期的火爆销售。

科技媒体 MacRumors 解读认为在 PC 市场整体竞争加剧、AI 笔记本和 Windows 阵营持续施压的背景下，苹果的 Mac 产品线仍获得了强劲的用户认可。IT之家援引博文介绍，自苹果转向自研 Apple Silicon 芯片以来，Mac 在性能、续航和能效方面的优势，被认为是推动换机与新增用户的关键因素。

在产品矩阵方面，苹果推出了搭载 M6 与 M5 Pro 芯片的 Mac mini，以及配备 M5 Max 与 M5 Ultra 芯片的 Mac Studio，进一步扩充了桌面 Mac 阵容。