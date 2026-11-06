方程豹官宣钛 9 本月上市：比亚迪闪充技术 + 二代刀片电池加持

IT之家 11 月 6 日消息，方程豹今日发布钛 9「答网友问」第 2 期，宣布新车将于 11 月正式上市。10 月底，钛 9 的展车已经陆续开始发运全国门店。

据其介绍，钛 9 是方程豹品牌当前唯一一款 9 系旗舰车型，在技术维度上实现全面越级，四项顶级驾控黑科技全系标配：

首发首搭 DMS 全新混动平台 ：DMS 专为钛系列打造，从底盘结构到动力调校全面优化；

比亚迪闪充技术 + 二代刀片电池 ：能实现 5 分钟充好，9 分钟充饱，零下 30° 只多 3 分钟；

云辇-A 车身控制系统 (含路面预瞄) ：提前感知前方路面起伏，主动调节悬架阻尼，铺装路面、非铺装路面从容通过；

iATS 智能全地形：智能识别路况并自动调整驾驶模式，冰雪、沙地、泥地、碎石，系统自动匹配最合适的动力输出与底盘设定；

IT之家注意到，钛 9 作为一台混动的大六座车型，满油满电下综合续航达到 1630KM，全系标配天神之眼 B 辅助驾驶系统，采用超高强度钢笼式车身结构，配备 TSC 高速爆胎辅助稳定控制系统与前高性能六缸定钳。

另外，据比亚迪集团-方程豹事业部总经理熊甜波此前透露，方程豹钛 9 车型会在 11 月 15 日后正式上市。团队会提前备好现车，让用户提车不用长时间等待。同时展车、试驾车会在 10 月底陆续到。此外，SHARK 鲨鱼皮卡，在钛 9 发布之后，计划 11 月底 —12 月初上市同步交付。