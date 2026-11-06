尼康 Z70 相机曝光：4100 万像素＋8K 60p 录制，顶部新增 REC 按钮

IT之家 11 月 6 日消息，科技媒体 Nikon Rumors 昨日（11 月 5 日）发布博文，已确认此前出现在 N2416 无线遥控器认证文件中的相机，是尼康（Nikon）高端 APS-C 画幅相机 Z70。

IT之家援引博文介绍，在美国联邦通信委员会（FCC）最新公示清单中，型号为 N2416 的无线遥控器通过审批，但其用户手册中的相机示意图引发网友讨论。

有读者发现，图中所绘相机顶部面板在肩屏旁设有一个额外按钮，这一布局与尼康现有 Z6III、Z7 II 等机型均不一致。该媒体最新确认该相机是尼康 Z70。

根据官方图纸生成的尼康 Z70 相机 AI 图像

规格方面，消息称尼康 Z70 搭载 4,100 万像素非堆叠式传感器、EXPEED 7 图像处理器，并支持 8K 60p 视频录制。在拍摄性能方面，Z70 被指具备 120fps 的取景刷新率，并可在该状态下持续进行自动对焦与自动曝光计算。传闻还称，其电子取景器规格与尼康全画幅机型 Z6III 相同，分辨率达 576 万点。

视频能力是本次传闻最受关注的部分。报道提到，Z70 可能内置 RED 相关技术，支持 Apple ProRes RAW 录制，并在机身顶部新增独立的 REC 录制按钮。此外，相机或将配备新的数字增距镜模式，方便用户在不更换镜头的情况下获得更长的等效焦距。

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