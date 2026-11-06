6899 元起，华为擎云 HM650/g 商用办公鸿蒙台式电脑 12 月 1 日开售

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IT之家 11 月 6 日消息，在昨天的华为擎云 2026 鸿蒙办公产业峰会现场，华为终端平板与 PC 产品线总裁朱懂东正式发布了首款鸿蒙台式机 —— 华为擎云 HM650 系列。
同时，华为擎云 HM650 系列也已经上架京东自营店等官方电商平台，将于 12 月 1 日正式开售，IT之家汇总价格如下：
华为擎云 HM650
10 核麒麟 X90、16GB 内存、512GB SSD：7199 元
10 核麒麟 X90、16GB 内存、512GB SSD、自带 WiFi：7399 元
10 核麒麟 X90、24GB 内存、512GB SSD + 2TB HDD、自带 WiFi：10499 元
华为擎云 HM650g
8 核麒麟 X90、16GB 内存、512GB SSD：6899 元
8 核麒麟 X90、16GB 内存、256GB SSD + 1TB HDD：7099 元
8 核麒麟 X90、16GB 内存、512GB SSD + 1TB HDD：7699 元
华为擎云 HM650g 高能版
10 核麒麟 X90、16GB 内存、512GB SSD：7199 元
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