汽车历史首次的突破！消息称比亚迪仰望 U9X 超跑创造 503.17km/h 全新极速世界纪录

IT之家 11 月 6 日消息，比亚迪仰望销售事业部总经理胡晓庆在 11 月 1 日发文，宣布仰望 U9 Xtreme 将在阿联酋首都阿布扎比开启一场全新的开放公路极速挑战。

据博主 @向北不断电 透露，仰望 U9X 以 503.17km/h 的成绩，创造了全新极速世界纪录。

据IT之家此前报道，2025 年 9 月，比亚迪仰望 U9 Xtreme 赛道版迎来全球首秀，官方公布了这款超跑的极速成绩：德国 ATP 测试场官方认证成绩 496.22km/h，取得“无定语”的世界第一。

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公开资料显示，仰望 U9X 搭载全球首个量产全域 1200V 超高压平台，配备四台转速可达 30000rpm 的电机，整车最大马力超过 3000Ps（约 3019Ps），推重比达 1217Ps/t。其轮胎为与佳通定制的 GitiSport e·GTR 2 PRO 半热熔胎，官方认证可承受 500km/h 的超高速行驶。

在仰望 U9X 之前，量产车极速纪录由布加迪 Chiron Super Sport 300+ 保持，其 2019 年创下的成绩为 490.484km/h，该成绩约合 304.773mph。

仰望 U9X 全球限量 30 台，单车售价超过 2000 万元，其中海外 28 台、国内 2 台，早已售罄。为 U9X 完成德国 ATP 测试场极速冲刺的车手是德国车手 Marc Basseng。

除极速成绩外，仰望 U9X 还在德国纽博格林北环赛道跑出 6:59.157 的圈速成绩，成为首款闯入 7 分钟大关的纯电量产车，其目标是同时打破极速与圈速的“双第一”。

在此次阿布扎比挑战之前，团队在国内进行的摸底试验中曾发生惊险事故：试车手江稳在 420-450km/h 区间测试时车辆失控撞击护栏，车辆几乎报废，但人员平安。江稳是加入比亚迪已有 23 年的仰望专属车手。

此次挑战与此前在专业测试场进行不同，是首次转向阿布扎比的开放公路，团队此前数月一直在寻找合适的路段，需要应对当地的高温、侧风和沙尘等不确定因素。