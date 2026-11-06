群联 2026 财年前三季度营收同比增长 290% 创历史同期新高，归母净利润 719.38 亿新台币

IT之家 11 月 6 日消息，群联今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

群联电子 2026 年前三季度累计营收达 1,949.32 亿新台币（现汇率约合 394.93 亿元人民币）、归母净利润 719.38 亿新台币（现汇率约合 145.75 亿元人民币）、基本每股盈余 325.49 新台币（现汇率约合 65.94 元人民币），大幅领先市场机构此前对前三季度盈利的普遍预期，全年获利上看新台币 400 元以上的机构预期区间。

公司主营业务与本期财报亮点

群联电子为全球 NAND Flash 控制芯片与存储模组龙头，主要产品涵盖 SSD 控制芯片、eSSD 企业级存储、AI 生态模组（含 aiDAPTIV、AI PC、AI 服务器、开机盘等），深度受益于 AI 推理需求爆发与 NAND Flash 供需结构性缺货。

2026 年前三季度累计营收 1,949.32 亿新台币（现汇率约合 394.93 亿元人民币） ，创历年同期新高；AI 生态模组营收占比已超过整体营收的 50%，成为核心成长动能。

前三季度归母净利润 719.38 亿新台币（现汇率约合 145.75 亿元人民币） ，对应基本每股盈余 325.49 新台币（现汇率约合 65.94 元人民币），盈利规模显著放大。

累计营业毛利 1,208.39 亿新台币（现汇率约合 244.82 亿元人民币），毛利率约 62.01%，处于历史高位区间，反映 NAND 涨价红利与高毛利 AI 产品占比提升。

期末总资产 2,372.38 亿新台币（现汇率约合 480.64 亿元人民币）、总负债 1,177.18 亿新台币（现汇率约合 238.5 亿元人民币），资产负债率约 49.62%，财务结构稳健。

未来展望与投资价值

公司当前仅能满足约 30%–35% 的客户需求，预期 NAND 缺货情况下半年较上半年更严峻，2027 年供需仍偏紧；机构预估 2026 年全年税后 EPS 上看新台币 401.94 元，2027 年营收有望进一步成长。当前股价对应估值在高景气周期下仍具成长空间，分析师共识评级为买进，12 个月目标价显著高于现价。