格罗方德 2026 财年第三财季归母亏损 2.7 亿美元，同比下降 208%

IT之家 11 月 4 日消息，格罗方德今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：18.99 亿美元（IT之家注：现汇率约合 126.93 亿元人民币），同比增长 13%，环比增长 6%

毛利润 ：5.71 亿美元（现汇率约合 38.17 亿元人民币），同比增长 36%，环比增长 13%

毛利率 ：30.1%

归母净利润 ：-2.7 亿美元（现汇率约合 -18.05 亿元人民币），同比下降 208%，环比下降 262%

经营现金流 ：3.41 亿美元（现汇率约合 22.79 亿元人民币），同比下降 43%，环比下降 16%

自由现金流 ：1.36 亿美元（现汇率约合 9.09 亿元人民币）

基本每股收益 ：-0.49 美元（现汇率约合 -3.28 元人民币）

稀释每股收益 ：-0.49 美元（现汇率约合 -3.28 元人民币）

资产负债率：29.65%

AI 解读 本次 2026 财年三季报营收基本符合 Visible Alpha 市场预期（预期约 18.9 亿美元），Non-IFRS 摊薄每股收益 0.53 美元略超市场一致预期 0.51 美元，IFRS 净亏损主要受一次性非现金股份发行费用拖累。 公司与三季报亮点 格芯（GlobalFoundries）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂，核心业务覆盖汽车电子、航空航天与国防、数据中心、智能移动设备、物联网等高增长市场，在全球美国、欧洲和亚洲拥有制造基地。 2026 财年三季报核心亮点： 营收稳健增长 ：净营收 18.99 亿美元（现汇率约合 126.93 亿元人民币） 百万美元，同比 13%、环比 6%，通信基础设施与数据中心应用营收创历史同比新高，汽车和家庭 / 工业 IoT 板块强劲增长。

毛利率创纪录：IFRS 毛利率 30.1%%（Non-IFRS 毛利率 31.4% 为历史新高），同比提升 530bps、环比提升 180bps，主要受益于高价值 AI 相关业务占比提升。毛利润 5.71 亿美元（现汇率约合 38.17 亿元人民币） 百万美元，同比 36%、环比 13%。 重大业务进展与战略合作 美日联合晶圆厂项目 ：10 月被选为纽约 Malta 两座新晶圆厂的技术供应商和运营方，项目最高可获 210 亿美元（现汇率约合 1403.65 亿元人民币） 十亿美元资金支持，其中初始投资约 100 亿美元（现汇率约合 668.4 亿元人民币） 十亿美元加速新建 300mm 晶圆厂，预计 2029 年投产。

CHIPS 法案资金重新分配 ：10 月与美国政府达成修订协议，重新分配 9.55 亿美元（现汇率约合 63.83 亿元人民币） 百万美元激励资金，用于硅光子、硅锗和先进封装投资，含美国本土硅中介层来源建设。

台积电 CoWoP 供应链合作 ：10 月与台积电签订多年期 20 亿美元（现汇率约合 133.68 亿元人民币） 十亿美元制造协议，在纽约 Malta 工厂扩充硅中介层产能，预计 2028 年上半年开始量产爬坡。

与 Marvell 扩大佛蒙特州 Burlington 工厂高性能硅锗（SiGe）产能，支持下一代光模块、NPO 和 CPO 需求；与 Monolithic Power Systems（MPS）在新加坡工厂部署专有工艺，预计 2027 年初量产。 估值与投资价值 截至 2026 年 11 月 4 日，GFS 股价约 42.89 美元，总市值约 239 亿美元，市盈率约 33.4 倍，市净率约 2.02 倍。当前估值隐含市场对 AI 相关特色工艺需求增长、美国本土产能扩张（CHIPS 法案支持）以及先进封装（硅中介层、CoWoP）长期成长性的预期。公司 Non-IFRS 盈利能力逐季改善、业务组合向高价值 AI / 汽车 / 数据中心迁移，长期竞争力持续增强，但需关注 mobile 板块持续下行及地缘政治、供应链等 forward-looking 风险。

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