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格罗方德 2026 财年第三财季归母亏损 2.7 亿美元，同比下降 208%

2026/11/4 20:04:40 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 11 月 4 日消息，格罗方德今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

  • 营业总收入：18.99 亿美元（IT之家注：现汇率约合 126.93 亿元人民币），同比增长 13%，环比增长 6%

  • 毛利润：5.71 亿美元（现汇率约合 38.17 亿元人民币），同比增长 36%，环比增长 13%

  • 毛利率：30.1%

  • 归母净利润：-2.7 亿美元（现汇率约合 -18.05 亿元人民币），同比下降 208%，环比下降 262%

  • 经营现金流：3.41 亿美元（现汇率约合 22.79 亿元人民币），同比下降 43%，环比下降 16%

  • 自由现金流：1.36 亿美元（现汇率约合 9.09 亿元人民币）

  • 基本每股收益：-0.49 美元（现汇率约合 -3.28 元人民币）

  • 稀释每股收益：-0.49 美元（现汇率约合 -3.28 元人民币）

  • 资产负债率：29.65%

AI 解读

本次 2026 财年三季报营收基本符合 Visible Alpha 市场预期（预期约 18.9 亿美元），Non-IFRS 摊薄每股收益 0.53 美元略超市场一致预期 0.51 美元，IFRS 净亏损主要受一次性非现金股份发行费用拖累。

公司与三季报亮点

格芯（GlobalFoundries）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂，核心业务覆盖汽车电子、航空航天与国防、数据中心、智能移动设备、物联网等高增长市场，在全球美国、欧洲和亚洲拥有制造基地。

2026 财年三季报核心亮点：

  • 营收稳健增长：净营收 18.99 亿美元（现汇率约合 126.93 亿元人民币） 百万美元，同比 13%、环比 6%，通信基础设施与数据中心应用营收创历史同比新高，汽车和家庭 / 工业 IoT 板块强劲增长。

  • 毛利率创纪录：IFRS 毛利率 30.1%%（Non-IFRS 毛利率 31.4% 为历史新高），同比提升 530bps、环比提升 180bps，主要受益于高价值 AI 相关业务占比提升。毛利润 5.71 亿美元（现汇率约合 38.17 亿元人民币） 百万美元，同比 36%、环比 13%。

重大业务进展与战略合作

  • 美日联合晶圆厂项目：10 月被选为纽约 Malta 两座新晶圆厂的技术供应商和运营方，项目最高可获 210 亿美元（现汇率约合 1403.65 亿元人民币） 十亿美元资金支持，其中初始投资约 100 亿美元（现汇率约合 668.4 亿元人民币） 十亿美元加速新建 300mm 晶圆厂，预计 2029 年投产。

  • CHIPS 法案资金重新分配：10 月与美国政府达成修订协议，重新分配 9.55 亿美元（现汇率约合 63.83 亿元人民币） 百万美元激励资金，用于硅光子、硅锗和先进封装投资，含美国本土硅中介层来源建设。

  • 台积电 CoWoP 供应链合作：10 月与台积电签订多年期 20 亿美元（现汇率约合 133.68 亿元人民币） 十亿美元制造协议，在纽约 Malta 工厂扩充硅中介层产能，预计 2028 年上半年开始量产爬坡。

  • 与 Marvell 扩大佛蒙特州 Burlington 工厂高性能硅锗（SiGe）产能，支持下一代光模块、NPO 和 CPO 需求；与 Monolithic Power Systems（MPS）在新加坡工厂部署专有工艺，预计 2027 年初量产。

估值与投资价值

截至 2026 年 11 月 4 日，GFS 股价约 42.89 美元，总市值约 239 亿美元，市盈率约 33.4 倍，市净率约 2.02 倍。当前估值隐含市场对 AI 相关特色工艺需求增长、美国本土产能扩张（CHIPS 法案支持）以及先进封装（硅中介层、CoWoP）长期成长性的预期。公司 Non-IFRS 盈利能力逐季改善、业务组合向高价值 AI / 汽车 / 数据中心迁移，长期竞争力持续增强，但需关注 mobile 板块持续下行及地缘政治、供应链等 forward-looking 风险。

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：格罗方德

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