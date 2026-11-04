南亚科技 2026 财年前三季度报归母净利润 1638.79 亿新台币

IT之家 11 月 4 日消息，南亚科技今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩快报报告：
营业总收入：2652.85 亿新台币（IT之家注：现汇率约合 540.65 亿元人民币）
毛利润：2134.17 亿新台币（现汇率约合 434.94 亿元人民币）
毛利率：80.45%
归母净利润：1638.79 亿新台币（现汇率约合 333.98 亿元人民币）
基本每股收益：49.28 新台币（现汇率约合 10.04 元人民币）
资产负债率：19.41%
AI 解读
南亚科技前三季度累计营收、盈利表现大幅超出市场机构此前预期，AI 算力需求爆发叠加 DRAM 合约价格大幅跳升带动营收与盈利端全面超预期兑现。
公司主营业务与本份财报亮点
南亚科技为台湾专注于利基型及 AI 相关 DRAM 产品的存储晶圆制造厂商，目前 AI 基础设施相关业务已占公司总营收两成以上。本次为 2026 财年前三季度财务报告，经董事会审议通过，核心亮点如下：
累计实现营业收入 2652.85 亿新台币（现汇率约合 540.65 亿元人民币），累计归属母公司业主净利润 1638.79 亿新台币（现汇率约合 333.98 亿元人民币），对应基本每股盈余 49.28 新台币（现汇率约合 10.04 元人民币），累计毛利率约为 80.45%，盈利规模创历史同期新高。
截至三季度末，公司资产负债率仅约 19.41%，财务结构稳健，净现金规模充裕，可覆盖后续扩产资本支出需求。
季度运营与行业驱动因素
2026 年第三季度单季 DRAM 平均销售价格环比上涨超过 60%，主要源于老旧长期供货合约 6 月底到期、7 月起切换至新合约价格带动均价跳升，受价格上行影响当季出货量小幅回落，单季毛利率升至 85.7%，营业利润率达 80.0%，净利率 65.6%，单季盈利刷新历史纪录。
未来展望与扩产规划
公司判断第四季度 DRAM 供给仍处于吃紧状态，平均售价将延续上涨趋势，不同品类产品涨幅分化，整体毛利率有望进一步上行。
林口 5A 新厂预计 2027 年第一季度启动设备装机，目标 2028 年底月投片量达 3 万片，2030 年底提升至 5 万片；同时规划在屏东科学园区建设 3D 晶圆封装测试厂，导入 TSV 等先进三维堆叠技术，匹配长期 AI 客户订单规划产能。
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