南亚科技 2026 财年前三季度报归母净利润 1638.79 亿新台币

IT之家 11 月 4 日消息，南亚科技今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩快报报告：

AI 解读

南亚科技前三季度累计营收、盈利表现大幅超出市场机构此前预期，AI 算力需求爆发叠加 DRAM 合约价格大幅跳升带动营收与盈利端全面超预期兑现。

公司主营业务与本份财报亮点

南亚科技为台湾专注于利基型及 AI 相关 DRAM 产品的存储晶圆制造厂商，目前 AI 基础设施相关业务已占公司总营收两成以上。本次为 2026 财年前三季度财务报告，经董事会审议通过，核心亮点如下：

累计实现营业收入 2652.85 亿新台币（现汇率约合 540.65 亿元人民币），累计归属母公司业主净利润 1638.79 亿新台币（现汇率约合 333.98 亿元人民币），对应基本每股盈余 49.28 新台币（现汇率约合 10.04 元人民币），累计毛利率约为 80.45%，盈利规模创历史同期新高。

截至三季度末，公司资产负债率仅约 19.41%，财务结构稳健，净现金规模充裕，可覆盖后续扩产资本支出需求。

季度运营与行业驱动因素

2026 年第三季度单季 DRAM 平均销售价格环比上涨超过 60%，主要源于老旧长期供货合约 6 月底到期、7 月起切换至新合约价格带动均价跳升，受价格上行影响当季出货量小幅回落，单季毛利率升至 85.7%，营业利润率达 80.0%，净利率 65.6%，单季盈利刷新历史纪录。

未来展望与扩产规划