高通 2026 财年归母净利润 136.28 亿美元同比增长 146%，与苹果、华为续签长期技术授权许可协议

IT之家 11 月 5 日消息，高通今日发布 2026 财年（2025 年 9 月 29 日～2026 年 9 月 27 日）年报及第四财季（2026 年 6 月 29 日～2026 年 9 月 27 日）报告：

AI 解读

高通 FY2026 全年营收 431.2 亿美元，同比 -3%；GAAP 归母净利润 136.28 亿美元，同比 146%；GAAP 摊薄每股收益 12.7 美元，Non-GAAP 摊薄每股收益 10.54 美元。Q4 单季营收 103.22 亿美元，同比 -8%；GAAP 归母净利润 12.51 亿美元，去年同期为净亏损 31.17 亿美元，同比 140%；GAAP 摊薄每股收益 1.17 美元，Non-GAAP 摊薄每股收益 2.17 美元。整体营收略低于市场预期，但 GAAP 净利润因 57 亿美元税收优惠大幅超预期。

主营业务与财报亮点

高通是全球领先的无线通信技术与半导体公司，核心业务包括 QCT（半导体设备与服务）和 QTL（技术授权）两大板块，产品覆盖智能手机、汽车、物联网及数据中心等领域。

FY2026 全年亮点：

QCT 汽车业务全年营收 60.04 亿美元，同比增长 52%，首次实现年度汽车营收突破 60 亿美元。

QCT IoT 业务全年营收 71.32 亿美元，同比增长 8%，非手机业务持续扩张。

全年经营活动现金流净额 111.45 亿美元，资本回报总额 116.71 亿美元（含股票回购 78.17 亿美元及分红 38.54 亿美元）。

Q4 第四财季亮点：

QCT 汽车业务单季营收 19.9 亿美元，同比增长 89%，首次达成单季 20 亿美元里程碑。

Non-GAAP 营收 104.42 亿美元，处于指引区间高端。

与苹果、华为、传讯续签长期 QTL 许可协议；与亚马逊宣布面向 AI 数据中心的多代产品合作。

下季展望与未来指引

公司给出 FY2027 第一财季营收指引区间 104 亿美元 ～ 112 亿美元，GAAP 摊薄每股收益指引 1.03 美元 ～ 1.23 美元，Non-GAAP 摊薄每股收益指引 2.15 美元 ～ 2.35 美元。公司重申 FY2027 数据中心营收目标 50 亿美元，预计非手机业务营收同比增长超 60%。

估值与投资价值

当前股价约 162 美元，TTM 市盈率约 17 倍，分析师平均目标价约 196 美元。汽车与 IoT 业务高增长、数据中心新业务放量构成中长期催化剂，但手机业务承压及行业上游成本上涨带来毛利率压力（预计 FY2027 下半年才能完全传导至 QCT 毛利率）。