4499 → 2968 元：小米 REDMI K100 Pro Max 旗舰手机官方直播间再降价

小米 8 月发布新一代 REDMI K100 Pro 系列手机，今日天猫旗舰店开启 11.11 狂促，各款皆为好价。
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REDMI K100 Pro Max
12+256GB 上市定价 4499 元，今日 2968 元。
16+256GB 上市定价 4899 元，今日 3360 元
12+512GB 上市定价 5099 元，今日 3556 元。
16+512GB 上市定价 5499 元，今日 4144 元。
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