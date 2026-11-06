男子卖 3 台苹果 iPhone 18 Pro Max 赚差价，结果收到涉诈资金银行卡被冻结

IT之家 11 月 6 日消息，据 1818 黄金眼近日报道，冷先生在杭州经营一家服装工作室。9 月 18 日苹果新机首发，他抢到 3 台 iPhone 18 Pro Max（均为 1TB 版本，两个黑色、一个红色），随即挂上二手交易平台“闲鱼”。

冷先生表示，他把手机挂上闲鱼后很快有人询问，双方全程通过平台沟通，买家提出“叫人过来取，面交”。这三台苹果手机原价各 16,499 元，卖出价每台 17,250 元，每台赚了 750 元。这名买家当时说，手机是公司用，不是个人买。

冷先生透露，交易当天首先来了个小伙子取手机，称公司财务还没打钱就离开了。后面是一名女生上来取，并通过转账支付 51,750 元。因为是面交，他当时并没有起疑心。

收到钱后的第二天，冷先生接到了银行电话，他的银行卡被冻结。反诈中心还给他银行卡有过交易的人通知，导致他姐姐、哥哥等人的卡被封。受此影响，冷先生无法正常缴纳社保，车贷还不上，直播的货款也无法打进来，生活无法正常继续下去。

IT之家从原报道获悉，冷先生询问银行后发现，是河北邯郸的警方冻结了银行卡。从 9 月到 11 月他一直在沟通，但基本没有任何回复，冻结的理由就是涉诈。记者从辖区警方了解到，需要等待外省冻结单位的进一步处理。那名闲鱼买家的账号已经被封，如今没有回应。

11 月 3 日，邯郸警方回应称，冷先生其中一张银行卡已经解冻，资金问题暂时缓解。冷先生会继续等待调查结果，他借此提醒同行，不要在闲鱼上这样操作，这确实是个死局，没办法控制。

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