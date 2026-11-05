《华尔街日报》预估苹果 iPhone 18 Pro 存储升级溢价约 200%

IT之家 11 月 5 日消息，《华尔街日报》于 10 月 28 日发布博文，报道称在 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 两款机型的存储容量升级上，苹果公司仍向消费者收取约为自身直接成本 3 倍以上的价格。

AI 数据中心对内存与闪存芯片的需求激增，正在改变全球消费电子供应链的议价格局。芯片厂商过去长期向苹果让利的局面正在逆转，苹果已难以继续以极低价格采购关键零部件。

科技媒体 Macworld 认为苹果虽然面临成本上行，但并未真正“受伤”：其最新发布的 9 月季度创下公司史上最佳业绩，第四财季利润达 307 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,052.42 亿元人民币），全年利润达 1,322 亿美元（现汇率约合 8,838.13 亿元人民币），均刷新纪录。

华尔街日报以 iPhone 18 Pro 从基础容量升级至更高存储版本估算，如果从 256GB 升级到 512GB，苹果公司实际支付物料成本约为 66 美元（现汇率约合 441.2 元人民币），而消费者售价加价 200 美元（现汇率约合 1,337 元人民币），溢价约 203.03%；如果从 256GB 升级到 1TB，物料升级成本约为 192 美元（现汇率约合 1,284 元人民币），售价额外多 600 美元（现汇率约合 4,011 元人民币），溢价约 212.5%。

《华尔街日报》发现，自苹果公司推出 iPhone 和 iPad 以来，到 2025 年，苹果每向 iPhone 和 iPad 用户收取 1 美元（现汇率约合 6.7 元人民币）的额外存储空间费用，平均毛利润超过 80 美分（现汇率约合 5.3 元人民币）。而自 2010 年以来销售的 Mac 电脑，平均毛利润也接近 80 美分（现汇率约合 5.3 元人民币）。

近几个月来，苹果公司提高了几乎所有产品的价格。iPhone 的价格平均上涨了 13%，其中也包括通常会降价的旧款机型。《华尔街日报》认为对苹果而言，问题在于消费者是否会因为价格上涨而延长 iPhone 的使用寿命，还是会继续保持以往的购买速度。而对于闪存制造商来说，问题在于苹果何时能够重新夺回其在闪存市场的主导地位。

以上图源：《华尔街日报》

与去年同期相比，苹果公司的利润率实际上略有上升（从 47.2% 升至 47.9%），而且从长远来看，利润率一直在大幅增长。十年前，苹果公司的利润率徘徊在 38% 左右。

图源：MacWorld