11 月 18 日起，字节 TRAE 账号将自动升级为豆包飞书账号

IT之家 11 月 6 日消息，字节旗下 TRAE 宣布，自 2026 年 11 月 18 日起，TRAE 账号将自动升级为豆包飞书账号。

IT之家注：TRAE 是由字节跳动开发并推出的 AI 原生集成开发环境（IDE）工具。10 月 9 日，TraeWork 和 TraeCode 正式合并，融合为全新的 TRAE，升级为全链路开发平台。

TRAE 数据和权益： 使用数据完全保留：代码、项目、历史记录等全部数据；

会员权益完全保留：会员身份、会员享有权益、各类积分；

账号其他能力：同一账号可登录豆包 App、飞书、PICO、火山引擎、豆包输入法等所有豆包飞书账号支持的产品；

头像、昵称：如果您在豆包中设置过头像、昵称，TRAE 将同步更新为豆包资料；如果您尚无豆包飞书账号、或豆包飞书账号使用默认资料，将保留目前 TRAE 的头像、昵称。 TRAE 登录方式说明： TRAE 与豆包登录的手机号一致：手机号照常登录；抖音号、Apple 号以豆包侧绑定为准，可随时在豆包飞书账号管理调整。

TRAE 与豆包登录的手机号不一致，或尚无豆包飞书账号：将以 TRAE 手机号创建新豆包飞书账号（如果已有豆包飞书账号，原账号仍保留，两个账号并存），抖音、Apple 需重新绑定。如需合并为一个账号，请在 TRAE -【账号管理】换绑为与豆包一致的手机号。

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