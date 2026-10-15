微软宣布优化 Win11 内存管理：响应速度最高提升 20%，8GB 内存电脑明显受益

IT之家 10 月 15 日消息，微软于当地时间 10 月 15 日发布 Windows 11 年度更新博文，详细盘点了过去数月间在性能、内存管理及日常体验上的多项改进。

微软宣称，Windows 11 正在获得一系列性能与体验优化，系统整体响应速度最高提升 20%，内存管理也得到改进，尤其有利于仅配备 8GB 内存的电脑。

微软 Windows 体验部门企业副总裁纳乔特・维尔克（Navjot Virk）表示，公司改进了 Windows 的内存管理和资源利用效率，让更多系统资源集中用于用户当前正在执行的任务。

在相关优化下，Windows 11 最多可以让额外 2GB 的活动数据留在内存中，而不是转移到速度较慢的硬盘中，从而改善同时打开多个应用程序或浏览器标签页时的响应速度。

对于内存为 8GB 或更低的电脑，微软还调整了小组件（Widgets）的加载方式，使其仅在用户主动打开时才加载。微软表示，这项改动可以为应用程序及其他任务释放超过 200MB 内存。

微软称，此次性能优化覆盖开始菜单、文件资源管理器、搜索、截图工具、Microsoft 365 和 Edge 等多个组件。

根据官方测试说明，在 Build 26300.9550 与 Build 26200.7628 的对比测试中，搜索、开始菜单、右键菜单、设置、截图工具和文件资源管理器等操作的响应速度有所改善，整体响应表现最高提升 20%。

除性能改进外，Windows 11 还增加了任务栏位置自定义选项，用户可以将任务栏放置在屏幕顶部或两侧。微软也调整了小组件界面，并改进 Windows Update 的更新安排机制，旨在减少更新过程中的干扰、协调重启时间，并缩短安装更新所需的时间。

微软还优化了 Windows Hello 登录体验，改进面部识别和指纹识别的速度与可靠性。蓝牙耳机的配对、重新连接、音频播放和通话体验也得到调整，其中 AirPods 在 Windows 上的配对速度最高可提升 15 秒。

Windows 搜索也将迎来较大调整。新版搜索界面不仅用于查找文件、应用和系统设置，还允许用户直接在搜索结果中执行部分操作。例如，搜索深色模式或夜间模式后，用户可以直接切换相关设置，无需再进入设置应用寻找对应菜单。新版搜索还支持管理桌面窗口，未来计划加入与已连接手机互动的功能。

微软表示，新版 Windows 搜索目前已向 Windows Insider 预览体验计划用户开放，并计划于 2026 年内向更多用户推出。

游戏方面，微软继续推广 Advanced Shader Delivery（高级着色器交付）技术，通过提前提供预编译着色器，缩短支持游戏的首次加载时间。微软称，该技术旨在减少玩家等待着色器编译的时间，相关支持游戏包括《极限竞速：地平线 6》和《战争机器：事变日》。

微软还宣布，为庆祝 Xbox 品牌成立 25 周年，自 2026 年 11 月起，在美国购买符合条件的 Windows 11 电脑的用户，可免费领取包含 25 款游戏的数字游戏合集，官方称其总价值超过 500 美元（IT之家注：现汇率约合 3,353 元人民币）。该活动仅适用于参与活动的美国零售商销售的指定设备，截止日期为 12 月 31 日。

微软表示，部分更新已开始逐步推送，其他功能将在今年晚些时候陆续向更多设备开放，具体时间可能因设备和地区而异。

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