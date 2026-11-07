工信部就机器人“身份证”暂行办法征求意见，全品类机器人“一机一码”

IT之家 11 月 7 日消息，工信部装备工业一司 11 月 6 日就《机器人产品标识码管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见，公示期至 12 月 5 日。

这份文件的核心是建立统一的机器人产品“身份证”体系，为每一台出厂的机器人赋予唯一的产品身份代码，支撑行业安全治理与全生命周期管理。

根据征求意见稿，机器人产品标识码由制造商代码、产品说明代码、产品顺序号代码和其他代码四部分构成，编码与赋码须执行 GB/T 48541-2026《机器人产品标识码》国家标准。该国家标准的制定计划于 2026 年 1 月下达，由全国机器人标准化技术委员会归口，目前处于征求意见阶段。IT之家注：GB/T 为国家推荐性标准，企业可自愿采用，但一旦被行政规章引用，便在其适用范围内产生事实上的约束力。

这一办法并非从零起步。2026 年 5 月，工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会已牵头发布全国首个人形机器人全生命周期管理服务平台，配套的《人形机器人全生命周期管理规范》采用 29 位四段式编码，依次为国家码、企业码、产品码与序列码，覆盖从出厂、流通、使用到报废回收的全链条追溯。截至 5 月，该平台已覆盖 100 余家企业、2.8 万余台人形机器人完成赋码。

此次征求意见稿将标识码的适用范围从人形机器人扩展至全品类机器人，意味着工业机器人、服务机器人、特种机器人等均被纳入同一套编码框架之下。

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