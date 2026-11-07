肉眼不可见：苹果 iOS 27.2 新增隐形水印，图像工具 AI 生图 / 修图均有迹可查

IT之家 11 月 7 日消息，苹果公司于 11 月 5 日更新官方支持文档，宣布从 iOS / iPadOS / macOS 27.2 等版本系统开始，为部分 Apple Intelligence 图像工具引入 SynthID 隐形水印。

IT之家援引博文介绍，在涉及的图像工具方面，涵盖图乐园（Image Playground）和图像魔法棒（Image Wand），以及“照片”中的清理（Clean Up）、扩展（Extend）和空间重构（Spatial Reframing）功能。

值得注意的是，标记对象并不局限于完全由 AI 生成的图片。即使是用户实际拍摄的照片，只要使用上述指定 AI 工具进行处理，也会加入 SynthID 水印。

苹果表示这些水印人眼无法察觉，也不会改变图像外观，但可以被 SynthID 检测器读取。要检查图像中是否存在水印，请在网页浏览器中访问 synthid.com 并上传图像，按照屏幕上的步骤操作即可查看结果。

在今年秋季发布会上，苹果宣布为 iPhone 18 Pro 系列推出“Apple 参考图像”，通过支持 SynthID 标准，支持像素级标注真实图像数据，用户可通过该技术证明所拍照片的原真性。

苹果官方介绍称，Apple 参考图像尽可能从最安全的地方入手，全新主摄会在像素层面安全地标注照片数据，专用云计算则会将这些已标注的数据转换为不可更改的图像，保存在照片 App 中供用户查看。

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